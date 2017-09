La Fiscalia demanarà d'investigar per sedició les protestes a Catalunya

Actualitzada 22/09/2017 a les 16:15

La denúncia assenyala ANC i Omniun

Un dels cotxes de la Guàrdia Civil que va patir danys el passat dimecres en les protestes davant de la seu de la conselleria d'Economia.

La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha presentat una denúncia per sedició pels aldarulls ocorreguts a Catalunya entre el 20 i 21 de setembre durant l’operació policial per evitar la celebració del referèndum de l’1-0, en la qual esmenta expressament els presidents d’ANC i Omniun.



En la seua denúncia, que subscriu el tinent fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, es detallen tots els aldarulls ocorreguts entre el 20 i el 21 de setembre i es demana a la Guàrdia Civil que elabori un atestat per buscar els autors d’aquests aldarulls.



Encara que la denúncia no va dirigida contra cap persona en concret, en ella s’apunta a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i al seu president, Jordi Sánchez, com a responsable d’organitzar un torn de relleu de voluntaris "conscients que dificultarien la intervenció policial", fent un cordó davant la Conselleria d’Economia durant el registre de la Guàrdia Civil.



Esmenta que Sánchez va demanar davant de 40.000 persones que ningú no se n’anés a casa. Al president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, també el cita juntament amb Sánchez a sobre d’un cotxe de la Guàrdia Civil demanant de mantenir la protesta, si bé després en veure que no podia controlar la concentració va demanar als manifestants que es dissolguessin, destaca la denúncia.