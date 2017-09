Lleida continua mobilitzada

Manifestació estudiantil i un miler de persones ‘empaperen’ la ciutat a favor del ‘sí’ || Instituts, CAP i altres edificis del Govern supleixen locals municipals com a seus electorals

Els ciutadans van tornar ahir a sortir massivament als carrers de Lleida en sengles mobilitzacions per reivindicar el dret a votar en el referèndum del dia 1 d’octubre i protestar per l’operació policial de dimecres.

Al matí, prop d’un miler de joves i estudiants de diferents facultats de la UdL van protagonitzar una concentració al claustre del Rectorat, on van reclamar la dimissió del rector, Roberto Fernández, i li van demanar que cedeixi les instal·lacions de la universitat com a col·legis electorals. Durant el seu recorregut, que va obligar a tallar el trànsit a diversos carrers i que va finalitzar davant la subdelegació del Govern central a la rambla Francesc Macià, els estudiants també van cridar consignes com “Buidem les aules, omplim els carrers” o “Votarem”.

“Votarem”, “buidem les aules i omplim els carrers”, “independència” i altres contra l’alcalde

Edils d’ERC van retirar aquesta bandera de dalt la Paeria i després funcionaris van tornar a col·locar-la

A les 19.00 hores, més de mil ciutadans van acudir a la plaça Paeria, convocats per Òmnium i ANC, així com per altres entitats i formacions polítiques sobiranistes. En una plaça plena a vessar i amb moltes famílies, els assistents van corejar nous càntics a favor del dret a decidir, “Independència”, “Àngel Ros, dimissió” o “Estat espanyol, Estat feixista”.

Després de la protesta, desenes dels manifestants van enganxar cartells a les façanes d’edificis i mobiliari urbà a favor del sí, incloent-hi la Paeria, l’exterior de la seu del PP i el de la subdelegació del Govern espanyol. Alguns edils i diputats del Parlament van participar activament en l’acció.

Malgrat l’ofensiva policial, el Govern de la Generalitat va publicar ahir un nou web perquè els ciutadans puguin localitzar el col·legi electoral on podran votar l’1 d’octubre. A diferència d’altres cites electorals, a la capital tots els locals són de titularitat de la Generalitat, que aporta més edificis com instituts, CAP o l’EOI per suplir la desena de locals municipals que la Paeria no ha cedit. Així, per exemple, veïns de Cappont han de votar a l’ambulatori del barri en lloc d’una escola, i altres de Balàfia ho faran al CAP Onze de Setembre.

Una de les anècdotes de les mobilitzacions a Ponent la van protagonitzar els edils d’Esquerra Republicana de Catalunya de la Paeria. Coincidint amb el pas de la marxa estudiantil davant el consistori, els republicans van retirar simbòlicament la bandera espanyola de la façana. Minuts després, funcionaris la van tornar a col·locar.

Ros i Ángeles Ribes denuncien anònims insultants

L’alcalde Àngel Ros i la portaveu del grup municpal de Cs,Ángeles Ribes, van denunciar ahir haver rebut sobres amb anònims insultants. Ros ho va posar en coneixement de la Guàrdia Urbana i Ribes preveu denunciar-ho avui a la Fiscalia. D’altra banda, el PP de Madrid va difondre fotos dels edils de l’ajuntament que van participar en la concentració pro referèndum.