Més de 200 persones passen la nit davant del TSJC en protesta per les detencions

Actualitzada 22/09/2017 a les 10:09

Hores d'ara es concentren unes 2.000 persones davant del Palau de Justícia

Més de 200 persones han passat la nit acampades davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a Barcelona, en protesta per la detenció de 14 persones pels preparatius del referèndum de l’1-O, segons han informat fonts de les entitats convocants. La majoria dels concentrats ha instal·lat tendes de campanya als parterres del passeig de Lluís Companys, on han passat la nit, mentre d’altres han dormit al ras sobre la gespa, alguns de proveïts de sacs de dormir. A primera hora del matí, els participants, majoritàriament joves, començaven a moure’s en l’entorn de les tendes de campanya i a preparar els esmorzars per continuar la protesta al llarg de la jornada.



La mobilització es va iniciar al migdia d’ahir per rebutjar l’operació contra l’organització del referèndum sobiranista dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona i, en alguns moments, es van arribar a concentrar més de 20.000 persones en el passeig de Lluís Companys, on es troba el Palau de Justícia, seu del TSJC.



L’ambient ha estat en aquestes hores tant reivindicatiu com festiu, ja que les entitats independentistes convocants de la protesta van instal·lar altaveus, des d’on han difós música de grups catalans populars com Txarango, Els Catarres i Lax’n Busto.



Els concentrats han proferit càntics i lemes que s’han repetit aquests dies en actes o protestes dels sobiranistes, com "votarem", "independència", "democràcia", "els carrers seran sempre nostres" i "amb Franco això sí passava", i s’ha afegit amb força el crit de "llibertat", amb referència als detinguts que encara romanen sota l’arrest. Els concentrats es van sumar també a la "cassolada" que ahir a la nit es va repetir en nombrosos punts de la capital catalana en protesta per l’operació policial contra l’1-O.



Les entitats impulsores de la protesta, l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium Cultural, van demanar als manifestants que volguessin romandre al lloc que, a partir de la mitjanit, guardessin silenci per respecte al descans dels veïns.