PDeCAT, ERC, Crida i el Comú no van a la comissió d'urbanisme i Ros diu que l'ajuntament continuarà treballant

EFE Actualitzada 22/09/2017 a les 17:13

© L'alcalde de Lleida, Àngel Ros. EFE

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), ha promès aquest divendres que el consistori continuarà treballant "per respecte" als ciutadans, malgrat la petició del PDeCAT, ERC, la Crida-CUP i el Comú, que no han acudit avui a la Comissió d’Urbanisme.



Els grups independentistes han demanat l’alcalde que es detingui tota l’activitat institucional "fins que es resolgui la situació que es viu a Catalunya". Segons aquests grups municipals, l’ajuntament no pot mostrar-se "impassible" davant del que consideren una "anomalia democràtica".



No obstant això, Ros ha anunciat que des de l’ajuntament es continuarà treballant "per a la ciutat de Lleida per respecte a tots els ciutadans i a la tasca dels treballadors municipals".



La primera tinenta d’alcalde, Montse Mínguez, ha manifestat: "Cada un és lliure de prendre la decisió que vulgui, però hem de recordar que en les comissions es tracten els temes d’interès ciutadà i també cal respectar les institucions municipals".



El PP, per la seua part, considera "totalment desencertada i impròpia" la decisió dels grups a favor del referèndum i, per això, exigeix que "es depurin responsabilitats". Finalment, des de Cs consideren "lamentable" l’actitud dels partits que han decidit cessar la seua activitat institucional i han recordat que "els ciutadans els paguen un sou perquè compleixin les seues obligacions".