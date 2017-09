Puigdemont: “Es votarà l'1 d'octubre perquè hi ha plans de contingència”

Assegura que el Govern se sent “fort” i preparat per afrontar els “embats que vindran” || Difon per Twitter un enllaç per conèixer els col·legis electorals

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va mostrar convençut que el referèndum de l’1 d’octubre es farà perquè hi ha previstos “plans de contingència” per garantir-lo però, sobretot, perquè té el suport de “la immensa majoria de la població que està farta de la prepotència i els abusos del govern del PP”. Així ho va manifestar en un missatge difós per les xarxes socials després de la detenció d’alts càrrecs i treballadors del Govern per a l’1-O. “Ja no és una qüestió de decidir un vincle polític amb l’Estat, sinó de si volem viure en un règim plenament democràtic que respecti les llibertats”, va afirmar.

D’altra banda, el cap de l’executiu va assegurar que el Govern “se sent fort” i preparat per afrontar els “embats que vindran”. “Ens sentim cada vegada més avalats per l’actiu més important que té el poble de Catalunya: la seua gent”, va dir. Va lamentar que en les últimes hores la societat catalana i la vida institucional hagin rebut un “impacte desmesurat” mancat de totes les garanties democràtiques. Una actitud que, segons va dir, allunya més Espanya dels països amb les millors pràctiques democràtiques. Va indicar que els estats “ja no pivoten al voltant de la força bruta sinó de la força de la gent”. Per això, va afegir, el Govern se sent “completament avalat i preparat per afrontar els embats que vindran”. Precisament Puigdemont va difondre ahir a través de Twitter un enllaç en el qual els ciutadans poden consultar a quin col·legi electoral podran votar l’1 d’octubre.

Junqueras va afirmar que les actuacions policials contra la logística de l’1-O alteren “les regles de joc”

La sanció de 12.000 euros també afecta el número dos de Junqueras a la conselleria d’Economia

Per la seua part, el vicepresident Oriol Junqueras va explicar que el Govern insisteix a celebrar el referèndum, però va admetre que les actuacions policials contra la seua logística “alteren les regles del joc”, i va evitar confirmar taxativament si hi haurà urnes i paperetes l’1 d’octubre. “Farem tot el que correspongui perquè la ciutadania pugui votar”, va dir Junqueras. També va denunciar la falta de normalitat democràtica en què s’“assaltin edificis públics”, va dir.

madrid

El Tribunal Constitucional va acordar ahir multar amb 12.000 euros diaris el número dos d’Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, i també els cinc membres de la Sindicatura Electoral Central encarregada del referèndum, amb la qual cosa aplica per primera vegada la reforma legislativa que li permet imposar sancions a alts càrrecs independentistes.

A més, imposa multes de 6.000 euros als quinze síndics territorials, entre ells als sis de Lleida i Aran (Mariona Lladonosa, Alexandre de Sàrraga, Simeó Miquel, Maria Carme Vilanova, Vicens Bitrià i Armand Simon), així com a Montserrat Vidal, cap de l’Àrea de Processos Electorals de la Generalitat. Tots ells tindran l’oportunitat d’evitar el pagament d’aquestes sancions sempre que renunciïn als càrrecs pels quals han estat multats en un màxim de 24 hores des de la publicació de la decisió del TC al BOE.

La decisió s’ha assolit per unanimitat, però tres dels dotze magistrats del tribunal de garanties –Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer– han redactat un vot concurrent en el qual discrepen de l’argumentació de la majoria encara que hagin votat a favor de la mesura. La interlocutòria detalla que la quantia de les sancions és més alta per als membres de la sindicatura electoral de Catalunya per la seua “posició nuclear en la celebració del referèndum” i per l’incompliment reiterat de les resolucions del TC. Sobre les territorials, diu que han “col·laborat amb l’incompliment de les providències”, però la seua conducta no té les “notes de reiteració, jerarquia o importància de l’òrgan” que té la central.