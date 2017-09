VÍDEO. Graven vehicles militars a Bellcaire en direcció Tàrrega

Dos tot-terrenys, un vehicle lleuger i dos camions

Vehicles militars per Bellcaire aquest divendres.

Veïns de Bellcaire d’Urgell (Noguera) han vist amb sorpresa una imatge insòlita al poble: el pas de cinc vehicles de l’exèrcit. Al vídeo enregistrat per un ciutadà es poden veure passar per davant de la cooperativa dos tot-terreny, dos camions i un vehicle lleuger.



Segons ha pogut saber SEGRE, els vehicles militars han passat per Bellcaire d’Urgell, en direcció Tàrrega, cap a les 14.00 hores d’aquest divendres.