“Va de democràcia, hem de votar en massa l’1-0”

Forcadell, CUP i Podem criden a Lleida a participar

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, van reivindicar ahir en un acte a Lleida al costat d’altres diputats i regidors de la CUP i En Comú Podem el dret a decidir en el referèndum de l’1 d’octubre, independentment de si el vot sigui a favor del sí o del no a la independència de Catalunya. “És una qüestió de democràcia. El desig majoritari de la societat catalana és expressar-se a les urnes com a resposta a la repressió de l’Estat espanyol”, va indicar Forcadell, convidada a l’acte, que també va titllar d’“incomprensible” el delicte de sedició que la Fiscalia vol imposar en totes les causes penals. “Catalunya és un poble pacífic i democràtic”, va sentenciar. Per la seua part, el secretari general de Podem va cridar a la participació l’1-O “davant de la suspensió de facto dels drets democràtics dels últims dies”, malgrat que la seua formació no és independentista.

Unes 300 persones van assistir a l’acte que es va celebrar finalment davant del Rectorat de la UdL, ja que la sala Jaume Magre on havia d’acollir-lo no hi havia llum a causa de la fuita a l’avinguda Catalunya (vegeu la pàgina 12). Els assistents van improvisar càntics de “Votarem” i “No estàs sola”, en al·lusió a la triple imputació de Forcadell.