El Govern del Partit Popular culpa de

Méndez de Vigo mostra preocupació per “la campanya d’assetjament i amenaces”

El ministre portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va culpar ahir de la situació a Catalunya la “radicalitat de la CUP”. “La deriva dels esdeveniments deixa ben clar i net que aquest és el referèndum de la CUP, extremista, radical, antisistema i antipatriarcal, un grup l’estratègia del qual consisteix a falsificar la realitat i difondre mentides”, va afirmar el ministre. “Els únics responsables de l’assetjament i les amenaces són els que desafien els tribunals i incrementen la deriva il·legal. Els que han impulsat una campanya contra el pluralisme polític i les llibertats, que afecta moltes persones l’únic afany de les quals és complir la llei”, va afegir.

Méndez de Vigo va expressar la seua preocupació per l’extensió de la campanya d’“assetjament, intimidació i amenaces” que afecta aquells ciutadans, càrrecs o funcionaris que defensen la legalitat i no volen col·laborar amb el “referèndum il·legal” i va justificar per aquesta raó el reforç policial a Catalunya. “Es tracta d’una reacció de “fermesa i tranquil·litat perquè sàpiguen que la llei i l’ordre es mantindrà a Catalunya”, va dir.

Per la seua part, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, va acusar Puigdemont de propiciar un clima d’“assetjament massiu” i li va preguntar: “Fins quan vol continuar abusant i tensant el poble de Catalunya?”Sáenz de Santamaría va insistir a exigir a Puigdemont que deixi ja d’“atropellar els drets del seu poble”. “Coneix la fortalesa de l’Estat de dret, sap que Espanya és un Estat democràtic i té tota la fermesa necessària per impedir que es continuïn cometent il·legalitats i per reaccionar a totes”, va agregar.

“Espanya és una societat lliure i oberta. Els nostres drets i llibertats estan emparats per l’Estat social i democràtic de Dret que emana de la Constitució. El govern d’Espanya ni pot ni renunciarà a la defensa de l’Estat de Dret i dels valors que l’inspiren: la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític,” va dir. Va afegir

que “els poders públics han de garantir els drets i llibertats de tots els espanyols. Qualsevol desafiament a les regles del joc democràtic constitueix un atac greu contra la convivència en pau i llibertat. Contraposar una presumpta legitimitat a la legalitat constitucional desemboca inexorablement en la vulneració de drets de ciutadans i és incompatible amb la democràcia”.

“L’envit català és incompatible amb la democràcia”

El ministre d’Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, va declarar a Nova York que Catalunya no sortiria en el seu discurs davant de l’Assemblea General de l’Organització de Nacions Unides (ONU). La matinada passada va quedar clar que el concepte literal “Catalunya” no va aparèixer, encara que va ser present en la seua intervenció va assenyalar que el procés i el seu referèndum no són més que “un desafiament a les regles del joc”, una cosa incompatible amb la democràcia”. Després d’agrair la solidaritat pels “atacs terroristes” de Barcelona i Cambrils, Dastis va dedicar les seues paraules a expressar un pensament de clara referència a la situació que es viu en la relació entre Catalunya i Madrid.