Una desena d’alcaldes del PDeCAT van a la citació del Fiscal però continuen sense respondre’n les preguntes || Els d’Alcarràs i Seròs rebutgen personar-se

No declarar o no comparèixer

Una desena d’alcaldes del PDeCAT de Lleida van acudir ahir a la cita del Fiscal per prestar declaració sobre la seua col·laboració amb l’organització del referèndum però, segons van explicar, van mantenir la consigna de no declarar. També ho va fer algun d’ERC, com l’edil d’Almenar, Teresa Malla, mentre que els alcaldes republicans d’Alcarràs, Miquel Serra, i Seròs, Gabriel Pena, van rebutjar acudir a la citació.

Serra va explicar després que va remetre a la fiscalia un correu electrònic justificant la seua absència, que va atribuir a la seua oposició tant a la forma de la convocatòria (per correu dirigit a l’ajuntament) com per considerar que es vulneren els seus drets democràtics. Pena, en canvi, no va justificar la seua postura i va rebre per això una trucada de fiscalia per demanar un aclariment.



Els dos edils que no van acudir-hi rebutgen tant les formes com el fons de la citació del Fiscal

Als jutjats de Lleida van comparèixer, entre cants d’Els Segadors i L’Estaca, els alcaldes d’Almacelles, Josep Ibarz; Alpicat, Joan Gilart; Torrefarrera, Jordi Latorre; i Rosselló, Josep Abad, així com la d’Almenar. Els va acompanyar David Bonvehí (PDeCAT) i unes 200 persones congregades al Canyeret.

A Cervera, més de 500 persones van acompanyar els alcaldes de Bellpuig, Salvador Bonjoch, i de Tàrrega, Rosa Maria Perelló. Ella va entrar al jutjat amb dos clavells, que va deixar “sobre la taula de la sala per mostrar que venim en to de pau”.