Rebuig frontal de Govern i Mossos que Madrid controli totes les policies a Catalunya

Trapero ha de confirmar dilluns que no acata l’ordre del ministeri de l’Interior

Tant el Govern de la Generalitat com els Mossos han rebutjat aquest dissabte de ple la possibilitat que el ministeri de l’Interior controli totes les policies a Catalunya.

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha assegurat en una breu però contundent compareixença pública que el Govern no accepta la "ingerència de l’Estat en els Mossos d’Esquadra perquè se salta tots els òrgans que el marc jurídic disposa per coordinar la seguretat de Catalunya". En aquesta línia, ha denunciat la voluntat del Govern popularde intervenir els Mossos d’Esquadra "tal com ha fet les finances de la Generalitat". Forn ja havia alertat dijous d’aquesta possibilitat.

En aquest context, ha anunciat que els serveis jurídics de la Generalitat estan estudiant les mesures a adoptar. Després d’assegurar que els Mossos no renunciaran a les seues competències, ha fet una crida a la calma i la tranquil·litat de la ciutadania.

En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida a la serenitat malgrat les "provocacions" i "falses consignes", després que el fiscal hagi ordenat al ministeri de l’Interior assumir la coordinació de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional per impedir l’1-O.

Els Mossos, entretant, han fet públic a través del seu Twitter que treballaran per la seguretat i l’ordre "al costat del ciutadà".

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, haurà de confirmar o no dilluns a la Fiscalia Superior de Catalunya si accepta l’ordre del Ministeri Públic entorn de la coordinaciódel cos En cas de negar-se, s’exposa a ser cridat a declarar en qualitat d’investigat per un delicte de desobediència.