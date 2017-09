Albiol veu les institucions catalanes més "decadents" que "en temps de Franco"

En un acte a Lleida amb Andrea Levy i Marisa Xandri

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest diumenge que el Govern que presideix Carles Puigdemont ha conduït les institucions catalanes a una "decadència" que no s’havia vist "ni en temps de Franco".

En un acte del PPC a Lleida, amb la vicesecretària d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, García Albiol ha afirmat que "per primera vegada en la història a Catalunya hi ha un govern de la Generalitat que no governa per a tots, només governa per a aquesta part dels catalans, que no és majoritària, que aposta per la ruptura", mentre que "a la resta ens ha convertit en invisibles, no existim per a ells", ha protestat.

Això, ha dit García Albiol, "posa de manifest la decadència que en aquests moments estan patint les institucions catalanes, una decadència que ni en temps de Franco no s’havia viscut."

"Ho vull dir de manera molt clara: durant el franquisme a Catalunya no existien les institucions catalanes, és cert, però en aquests moments, existeixen les institucions catalanes però no tenen la legitimitat de representar el conjunt dels catalans".

García Albiol ha dit sentir una "enorme pena i tristesa" en veure en quin estat es troben "aquestes institucions que van costar tant temps i esforç de milers i milers de catalans que van lluitar durant el franquisme per recuperar la Generalitat, el Parlament i uns ajuntaments democràtics".

"Avui, si molts d’ells fossin vius, se’ls cauria la cara de pena i de vergonya en veure com aquest govern de la Generalitat ha aconseguit deteriorar i portar al màxim dels descrèdits a aquestes institucions", ha insistit.