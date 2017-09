Fiscalia indigna la Generalitat a l’exigir ara que Madrid ‘coordini’ els Mossos

Trapero acatarà l’ordre malgrat que rebutja dependre del ministeri de l’Interior

L’últim capítol en les operacions contra el referèndum va arribar ahir de la mà de la fiscalia superior de Catalunya, que va ordenar als Mossos i les policies locals situar-se sota la coordinació del ministeri de l’Interior, una “ingerència” que ha indignat la Generalitat. Els Mossos, per la seua part, es neguen que els dirigeixin des de Madrid.

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, va establir ahir en un escrit que el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, cap de gabinet de Coordinació i Estudis del ministeri de l’Interior, serà la persona encarregada d’arbitrar, sota la direcció de la Fiscalia, la coordinació de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional per complir amb el mandat judicial d’impedir el referèndum de l’1 d’octubre. Es tracta d’una nova decisió de Fiscalia que ha indignat la Generalitat, però també els Mossos.

La Prefectura de Mossos va notificar als membres del cos la decisió de Fiscalia que el ministeri de l’Interior coordini els treballs contra l’organització del referèndum de l’1 d’octubre, i malgrat mostrar respecte per les decisions judicials va demanar el mateix respecte al fet que la policia catalana depèn de la Generalitat. És una circular interna enviada als Mossos i que es va escriure després de la reunió del fiscal en cap de Catalunya amb el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la resta de comandaments policials principals a Catalunya.

El sindicat majoritari dels Mossos adverteix que no es pot polititzar el cos en cap cas

Suport ciutadà als agents a les portes de les comissaries de la policia catalana

El text constata que els Mossos sempre han respectat escrupolosament les ordres de jutges, tribunals i fiscals, i hi afegeix: “Posicionament que evidentment continuarem mantenint.” Però també constata que la policia ha mostrat sempre un respecte igualment escrupolós “a la dependència governativa que emana de l’actual marc normatiu”, en al·lusió a la seua dependència del Govern. Per això va dir a Fiscalia durant la reunió –a la qual va assistir Trapero– que el cos “continuarà acomplint les seues ordres” però no comparteix que una part de la seua activitat sigui ordenada i tutelada des del ministeri.

La decisió de la Fiscalia ha indignat la Generalitat i el conseller d’Interior, i Joaquim Forn va anunciar en una dura compareixença pública que analitza mesures judicials. Forn va arremetre contra la “ingerència de l’Estat en els Mossos d’Esquadra, perquè se salta tots els òrgans que el marc jurídic disposa per coordinar la seguretat de Catalunya”.

D’altra banda, el sindicat majoritari dels Mossos d’Esquadra, SAP-Fepol, va criticar la decisió de la Fiscalia i es posiciona clarament en defensa de la policia catalana: “Una institució que en cap cas no es pot veure polititzada i que després de decisions com les d’aquest dissabte es veu clarament condicionada per decisions purament polítiques i no per decisions estrictament operatives.”

A la capital del Segrià van arribar gairebé 400 tractors fins a les portes de la subdelegació del Govern, però els organitzadors van explicar que van ser fins a un miler els que es van mobilitzar per tota la geografia de la província. Liderats per UP, JARC i la Federació de Cooperatives, van sortir a la carretera en defensa de les institucions catalanes, del dret a decidir i també de la política agrària pròpia. De fet, la intervenció dels comptes per part del ministeri d’Agricultura els fa dubtar si cobraran o no a mitjans d’octubre l’avenç del 70 per cent dels ajuts de la Política Agrària Comuna.

Els pagesos prenen el relleu de la protesta al carrer

L’ofensiva de Madrid contra el referèndum de l’1 d’octubre està tenint cada dia la resposta als carrers, i ahir el gran protagonisme el van tenir els agricultors, amb una multitudinària tractorada a Lleida i una altra a Osona.