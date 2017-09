Madrid designa un coronel de la Guàrdia Civil màxim coordinador

Pérez de los Cobos és germà de l’expresident del Constitucional

El director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la secretaria d’estat de Seguretat i coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, és la persona designada com a “director tècnic” per la Fiscalia per coordinar Mossos, Guàrdia Civil i Policia per tal d’impedir el referèndum.

Pérez de los Cobos, de 53 anys, és coronel de la Guàrdia Civil i diplomat d’Estat Major i, des de fa onze anys, està vinculat al ministeri de l’Interior, quan s’hi va incorporar com a assessor del gabinet del llavors ministre, Alfredo Pérez Rubalcaba, del qual va ser home de confiança. El juliol del 2011, a l’assumir la cartera d’Interior Antonio Camacho, Diego Pérez de los Cobos va ser designat per al lloc de director del Gabinet de Coordinació i Estudis, que actualment ocupa i on ha estat durant l’etapa de Jorge Fernández Díaz com a ministre i en l’actual, amb Juan Ignacio Zoido. En aquest lloc, té les funcions de “desenvolupar els plans directors i operatius en matèria de seguretat ciutadana, coordinant l’actuació de les forces i cossos de la seguretat de l’Estat en l’esmentat àmbit, així com la d’aquests amb les policies autonòmiques i locals”, va detallar l’ACN citant Interior.



Assessor de Rubalcaba, va seguir amb Fernández Díaz i té el suport de l’actual ministre de l’Interior

De fet, és un dels representants a la Junta de Seguretat de Catalunya. El seu pare va ser part de la candidatura a Múrcia del partit d’extrema dreta Fuerza Nueva en les eleccions generals del 1977 i és germà de Francisco Pérez de los Cobos, expresident del TC.

Per la seua banda, Interior va assenyalar que aquesta coordinació no modifica ni sostreu competències dels Mossos i recorda que la presència de reforços de policies i guàrdies civils enviats a Catalunya requereix “arbitrar els mecanismes de suport a la tasca de la policia autonòmica”.