Mil tractors col·lapsen Lleida per defensar el referèndum

Denuncien que les polítiques agràries estan en risc || Ovacionen els Mossos davant de la intervenció de l’Estat

Un miler de tractors, segons l’organització, van sortir ahir al matí des de Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, Juneda, Alcarràs i Torrefarrera cap a Lleida, per envoltar la subdelegació del Govern i defensar les institucions catalanes i el referèndum que la Generalitat programa per al pròxim 1 d’octubre. Fins a la capital del Segrià van aconseguir arribar 368 tractors, mentre que la resta es va quedar als accessos a la ciutat. La convocatòria va superar les expectatives que tenien els organitzadors, Unió de Pagesos, JARC i la Federació de Cooperatives, que van assegurar que aquesta era una “mobilització sense precedents”. Els tractors van arribar des de tota la geografia lleidatana. De fet, hi havia pagesos de Tartareu, Solsona, Mollerussa, Alcoletge, Alguaire o els Alamús, per posar alguns exemples, que van ser rebuts pels manifestants que els esperaven a Lleida amb grans aplaudiments i crits de “votarem” i “independència”. Les columnes de tractors van aparcar a l’avinguda del Segre, la rambla Ferran i les avingudes Francesc Macià i Blondel i, després, es van dirigir a la subdelegació, on van tenir lloc la lectura d’un manifest i els parlaments dels organitzadors.

El coordinador territorial d’Unió de Pagesos a Lleida, Jaume Pedrós, va explicar que la intenció era programar una protesta durant la setmana que ve, però que les detencions de dimecres i els escorcolls de la Guàrdia Civil a seus de la Generalitat van accelerar la convocatòria. A més, Pedrós va apuntar que l’objectiu era “defensar la democràcia de Catalunya”, però “també el sector [agrari]”. Per la seua part, el coordinador a la Segarra, Ramon Auge, va assegurar que “ara no és el moment de ser partidista, sinó que hem d’unir-nos i estar junts en defensa de la Generalitat”. Auge també es va mostrar preocupat pel bloqueig dels comptes per part del Govern espanyol, ja que “en un mes hauríem de cobrar alguna cosa de la PAC, però, si segueix així, no podrem cobrar res”. Aquesta va ser una de les reclamacions que es van fer a Lleida, perquè l’estat actual dels comptes catalans “posa en risc les polítiques agrícoles” i els ajuts per als pagesos.



Protesta a la Fira de Sant Miquel per la crisi de preus de la fruita de pinyol

En aquest sentit, durant els parlaments, també van sol·licitar el “restabliment immediat dels drets fonamentals i l’autonomia financera de la Generalitat” i van assegurar que aquesta ha sigut una “setmana molt intensa”, malgrat que van apuntar que la que ve “encara ho serà més”. Així mateix, el president de JARC, Francesc Boronat, va assegurar que “ens volen enterrar, però no saben que som llavors”.

A més a més, van ovacionar els Mossos per mostrar-los el seu suport davant la intervenció del Govern espanyol al cos i els nens els van regalar flors. La jornada va acabar al voltant de les 14.00 hores amb la interpretació d’Els segadors, que un nen va tocar amb la gralla, al qual els manifestants van acompanyar.

Tractorades per al dia 28 i protesta contra la ministra d’Agricultura

El sector agrícola va anunciar ahir una altra tractorada, que tindrà lloc el dia 28 de setembre i que s’iniciarà des de diferents ciutats i poblacions de tot Catalunya i arribaran a les seus d’organismes estatals, com ara les subdelegacions del Govern a Girona, Tarragona i Barcelona. Els organitzadors de la manifestació d’ahir van explicar que el sector agrari “sempre ha estat amb les institucions” i que ara és el moment de defensar “les llibertats i la democràcia”.