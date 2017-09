Rajoy insta la Generalitat a admetre que no hi haurà referèndum per evitar “el ridícul”

Assegura que ja és impossible organitzar-lo per falta d’infraestructura i exigeix als líders sobiranistes que facin marxa enrere || Els responsabilitza de l’“assetjament” d’alcaldes, jutges i mitjans de comunicació

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va fer ahir una nova crida a la Generalitat perquè desisteixi en les seues pretensions i li va reclamar “parar” i dir públicament als catalans que no hi haurà referèndum sobiranista el pròxim 1 d’octubre perquè ja és impossible celebrar-lo a l’haver estat desmantellada la infraestructura organitzativa. “Mantenir l’afany de celebrar el referèndum només provoca ridícul i una tensió innecessària a la societat”, va advertir i per això va demanar als seus promotors que reconeguin d’una vegada públicament que no tindrà lloc.

Rajoy va clausurar a Palma una reunió del partit en la qual va insistir en aquest missatge reiterat en els últims dies després que s’hagi actuat contra la infraestructura i l’organització de la consulta. “En mans dels qui han posat en marxa aquesta dinàmica hi ha la tornada a la normalitat, a la tranquil·litat i a la llei”, va afirmar. A més va assenyalar que els organitzadors del referèndum saben des de fa molt temps que no tindrà lloc i “tot i així es mantenen tretze són tretze”. Per això els fa “responsables del que està succeint” a Catalunya en els últims dies amb els “assetjaments” d’alcaldes i regidors, les manifestacions per “acovardir els jutges” i les “coaccions als mitjans”.



El líder del PP afirma que “cap democràcia del món no acceptarà que es trenqui la Constitució”

Així mateix, Rajoy va ressaltar que “Espanya és una gran nació” i que entre tots es va aprovar el 1978 la Constitució que garanteix “els drets i llibertats i la igualtat davant de la llei de tots els espanyols” així com la sobirania nacional. “Espanya és un país on opinen tots i no només una part. Cap democràcia del món acceptarà que es trenqui la Constitució i la sobirania nacional”, va afirmar.

Respecte a les protestes dels últims dies, el president del Govern central va considerar que “és inacceptable que qui presideix el Parlament es manifesti davant de la més alta instància judicial”, en al·lusió a la presència de la màxima responsable del Parlament, Carme Forcadell, en la concentració per demanar la llibertat dels detinguts de l’1-O a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

“La democràcia espanyola empara tots els ciutadans, inclosos els independentistes, però el que no empara és el delicte, la desobediència i l’abús i aquesta és la línia roja que ni Espanya ni cap país del món pot tolerar”, va afirmar.

El líder del PP tampoc es va oblidar d’enviar missatges a altres forces polítiques i va replicar al PSOE que li agrada fer política però sempre “dins de la llei”.També va enviar un altre missatge de retret al líder de Podem, Pablo Iglesias, per haver anomenat presos polítics els detinguts per l’1-O, una “ximpleria” i una “enorme falsedat” dites per aquest “brillant” dirigent, va ironitzar.

A banda del procés sobiranista, Mariano Rajoy també es va referir a l’economia i va defensar mantenir les mateixes polítiques “que han portat a la recuperació” i a la reforma del finançament autonòmic, per insistir que ha de ser consensuada amb el PSOE i demanar a totes els governs autonòmics disposició per parlar-ne.