Clam a Lleida

Milers de persones abarroten la plaça Sant Joan en una festa reivindicativa per la democràcia || Turull adverteix l’Estat que “les batalles democràtiques no es guanyen amb amenaces i bombes, sinó amb urnes i paperetes”

Milers de lleidatans van desbordar ahir la plaça Sant Joan de Lleida en una festa reivindicativa per la democràcia i pro referèndum, a una setmana de l’1-O, organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida, en la qual no van faltar els crits de “Votarem!” i “Àngel Ros, dimissió”, amb referència a la seua negativa a cedir espais municipals per votar. Entre lectures de poemes i actuacions musicals, com garrotins tunejats amb lletres independentistes, el conseller de Presidència, Jordi Turull, va avisar l’Estat que “encara que portin vaixells vestits de Chiquipark, nosaltres votarem i guanyarem, perquè tenim coratge, determinació, il·lusió i esperança”.

“Ells al llarg de la història ens han guanyat i actuen com abans, però ara les batalles democràtiques no es guanyen amb amenaces, armes i bombes, es guanyen amb urnes i paperetes, i guanyarem”, va subratllar, i va mostrar la seua convicció que, “encara que alguns pensaven que aquí no es podria votar, Lleida tornarà a ser la primera en participació i en sí a la independència”.



Actuacions musicals, dansa i poesia contra “els atacs a la democràcia més flagrants”

Respecte a l’anunci que Interior assumirà la coordinació del dispositiu policial per impedir l’1-O, va dir que “no farem el joc d’aquesta dinàmica de barra lliure de l’Estat, amb l’excusa de Catalunya ha passat de l’estat de dret a tirar pel dret”. “Demà [per avui] l’hi fonamentarem, per si no s’han mirat la llei”, va remarcar, i va incidir que “la coordinació màxima dels Mossos d’Esquadra és la Generalitat”.

Representants de cors, partits, entitats culturals i sindicats van pujar a l’escenari per a acompanyar la lectura d’un manifest contra “un dels atacs de l’Estat a la democràcia més flagrants que s’han viscut mai a la UE” i per deixar clar que “des de Lleida impulsem una mobilització pacífica i festiva”. Van entonar la cançó popular Rossinyol, en homenatge als exiliats, i Els Segadors, per tot seguit dipositar paperetes amb el sí marcat en una urna. Pastorets Rock va posar el colofó a la jornada.

Durant tota la festa, els assistents van anar escrivint missatges en defensa de la democràcia en dos grans lones en una paret de la plaça Sant Joan, acció que els organitzadors van batejar com el Mur Democràtic. Algunes persones, tanmateix, van preferir empaperar de nou la façana del Palau de la Paeria, i també l’edifici Pal·las, amb cartells pro referèndum. Una portaveu municipal va reiterar que estudiarà possible sancions, tal com va fer per la primera enganxada de cartells, que també va condemnar al tractar-se d’un edifici històric.

Demanda a un diputat de la CUP per enaltiment del terrorisme

Poble Lliure va denunciar ahir que la Fiscalia del Estado ha presentat una demanda per “enaltiment del terrorisme” contra quatre membres de Poble Lliure, entre ells el diputat de la CUP al Parlament Albert Botran i el portaveu de l’organització independentista, Guillem Fuster. Segons Poble Lliure, l’Audiència Nacional ho ha acceptat i, juntament amb Fuster, Ferran Dalmau i Toni Casserras, ja han estat citats a declarar com a “investigats”. Poble Lliure va explicar que la denúncia és conseqüència de l’“acte de record” a Julià Babia, que es va fer el passat dia 11 de febrer a Castelló de Farfanya (on va morir en un accident de trànsit), i l’emmarca en un “context d’espiral repressiva”. Babia, militant de l’MDT, va morir en un accident de trànsit a la Noguera el 1987 i se’l va relacionar després, presumptament, amb Terra Lliure.