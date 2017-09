El Tribunal de Comptes reclama a Artur Mas 5,2 milions per organitzar el 9N

EFE Actualitzada 25/09/2017 a les 13:35

© Irene Rigau, Artur Mas i Joana Ortega. EFE

El Tribunal de Comptes ha reclamat aquest dilluns a l’expresident de la Generalitat Artur Mas 5,2 milions d’euros per les despeses que va comportar organitzar i celebrar el referèndum il·legal del 9 de novembre de l’any 2014, pel qual també hauran de respondre una altra desena de càrrecs del seu Govern. Segons fonts properes als representants legals, en aquesta quantitat ja estarien sumats 400.000 euros d’interessos. Mas seria responsable solidari de 5,2 milions d’euros, com a president que era de Catalunya el 2014 i màxim responsable dels comptes públics.



Juntament amb Mas, entre els encartats es troben els exconsellers Joana Ortega, Irene Riagau i Francesc Homs, tots ells inhabilitats per la consulta del 9 de novembre de 2014, així com uns altres set càrrecs polítics i tècnics dels departaments de Presidència i Governació de la Generalitat. La fiança més elevada seria la imposada a Ortega, d’uns 3 milions d’euros, mentre que la d’Homs seria de 2,1 milions, i la d’Ortega, de 0,8 milions, han explicat fonts de Sociedad Civil Catalana (SCC), que va instar que s’incoés l’expedient.



D’acord amb aquestes fonts, cal veure si es mantindran aquestes quantitats perquè hi pot haver al·legacions i fins i tot hi pot haver liquidacions complementàries que augmentin el còmput.



Fonts del Tribunal de Comptes han explicat que es facilitarà als representants legals una acta de liquidació provisional amb el que ha de pagar cada un dels encartats, representats per quatre advocats i un procurador.



Els afectats disposaran de 15 dies per dipositar la fiança i, en cas de no poder executar-la, se’ls embargaran béns, comptes bancaris i, en definitiva, el seu patrimoni. La fiança té la peculiaritat de ser "solidària", és a dir, que si algun dels encartats no té diners, els altres hauran de respondre per ell.



Quatre advocats i un procurador en representació de Mas i alguns ex alts càrrecs del Govern es troben des de les 10:30 hores en una sala del Tribunal de Comptes reunits amb la delegada instructora, el fiscal i la part demandant (Sociedad Civil Catalana i Associació d’Advocats Catalans). Una reunió que es preveu que es prolongui fins entrada la tarda.



La llista de la citació la completen set càrrecs que també van participar en l’autorització de les despeses en el referèndum del 9 de novembre: Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, lgnasi Genovès Avellana, Jordi Serra Catalán i Jordi Vilajoana Rovira.