Maza: "La detenció de Puigdemont és una opció que està oberta"

EFE Actualitzada 25/09/2017 a les 17:02

© El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. EFE

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, ha plantejat aquest dilluns que, fins el moment, a la Fiscalia no li ha semblat "oportú" demanar la detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per un delicte de malversació, si bé ha admès que és una possibilitat que queda "oberta". Maza, en declaracions a Onda Cero, ha recalcat que la Fiscalia està convençuda que Puigdemont està incorrent en delictes de prevaricació, desobediència i malversació pels preparatius del referèndum de l’1-O en contra de la prohibició del Tribunal Constitucional (TC). I ha explicat que, en estar tipificat el delicte de malversació amb pena de presó, legalment es donen els requisits per sol·licitar la seua detenció.



"Però això no vol dir que es demani o no", ha matisat el fiscal general, que ha explicat que "de moment" no s’ha considerat "oportú" reclamar aquesta detenció i ha admès que "aquesta és una decisió que sempre queda allà oberta". El fiscal general també ha estat preguntat per les queixes sobre una possible desproporció en la resposta al desafiament sobiranista, una hipòtesi que ha descartat. "Al revés, nosaltres estem esforçant-nos tots els dies per no anar més enllà del que la llei ens permet i, per descomptat, no ser desproporcionats en cap moment, ha subratllat.



Maza ha opinat que el que ha ocorregut fins el moment en les mobilitzacions ciutadanes són fets d’"enorme gravetat", un intent de separar part del territori nacional de la resta amb uns mitjans "almenys tumultuaris".



Per això, la Fiscalia ha denunciat un possible delicte de sedició, provant d’actuar amb proporcionalitat, ja que la diferència entre aquest delicte i el de rebel·lió és en el nivell de violència que s’utilitzi.