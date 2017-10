Nota dels treballadors de SEGRE

02/10/2017

Els treballadors i treballadores del diari SEGRE, testimonis directes de la brutalitat exercida diumenge per les forces de seguretat de l’Estat contra ciutadans pacífics, amics, parents i veïns nostres, que només pretenien exercir el seu dret a vot, hem decidit en assemblea secundar la convocatòria d’aturada general prevista per aquest dimarts en senyal de protesta per aquests fets tan greus.



Donat que la nostra és una feina de servei públic, hem volgut assegurar la sortida del diari, però amb una edició molt més reduïda del que és habitual. Aquest dimarts, en canvi, treballarem per tal de garantir la cobertura informativa de la jornada de vaga, que secundem plenament, i poder, així, fer arribar a la societat tot allò que succeeixi, que esperem que no tingui res a veure amb la violència amb què es va tractar d’impedir el referèndum de l’1 d’octubre.



Agraïm als nostres lectors la seua complicitat en aquests dies difícils en què ens toca estar més que mai al peu del canó per complir amb el nostre deure d’informar.



Lleida, 2 d’octubre de 2017