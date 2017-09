Puigdemont: “La DUI estarà sobre la taula si l’Estat impedeix l’1-O”

Nega que estigui “desobeint” i assegura que seria “mala idea” detenir-lo || Posa en dubte que els Mossos retirin urnes perquè aniria “contra tota lògica policial”

El president, Carles Puigdemont, va assegurar ahir, en una entrevista en el programa Salvados de La Sexta, que la declaració unilaterial d’independència (DUI) estarà “sobre la taula” si l’Estat espanyol impedeix que se celebri el referèndum de l’1 d’octubre. Si l’1-O no es pogués dur a terme, Puigdemont preveu que reuniria immediatament el Govern i el Parlament i es plantejarien les diferents alternatives.

Entretant, davant de la possibilitat que la Justícia ordeni als Mossos d’Esquadra actuar i retirar urnes, el president va posar en dubte que els agents puguin fer-ho si els col·legis estan plens de ciutadans que volen votar. Tanmateix, va admetre que si hi ha un mandat judicial, els Mossos les hauran de retirar, però va dir que això suposaria actuar “contra tota lògica policial” i per això ho veu “poc probable i poc assenyat”. Durant l’entrevista, que va ser gravada divendres passat, Puigdemont va negar estar “desobeint” i va evitar pronosticar si serà detingut el dia del referèndum. “El fiscal general de l’Estat crec que ha admès aquesta possibilitat. No m’agradaria, però si ha de passar farem front a qualsevol situació, però no crec que sigui bona idea”, va afirmar.

En tot cas, després de les detencions de membres del Govern aquesta setmana, Puigdemont va qualificar l’ofensiva de l’Estat de “fets vergonyosos i impropis d’un Estat democràtic” i va insistir que ell obeeix el Parlament. Així mateix, va afirmar que en tractats internacionals firmats per Espanya es reconeix l’autodeterminació dels pobles.

Així mateix, sobre el referèndum de l’1 d’octubre, el president va assenyalar que “no estem cometent cap crim” i en el pols amb l’Executiu central va cridar a no fer ni un pas enrere. “Retirar-se i rendir-se seria acabar malament”, va assenyalar. Malgrat no descartar la declaració unilateral d’independència, en la qual no va incidir, Puigdemont confia que es votarà i que aconseguirà garanties, sense posar cap mínim de participació. De fet, va insistir que s’aplicarà el resultat, sigui quin sigui. «No és acceptable en democràcia que et diguin a la cara “no vull parlar”», va dir a l’assenyalar la falta de diàleg amb Mariano Rajoy. Davant aquest rebuig, va dir, l’única possibilitat era convocar el referèndum de l’1-O.