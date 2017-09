Quatre nens conviuen almenys cinc dies amb el cadàver de la seua mare

Un dels menors va avisar el propietari que la dona estava “adormida i molt freda” || Tot apunta que va morir a causa d’una sobredosi juntament amb la seua parella

Els quatre fills, tots menors d’edat, de la dona trobada morta dissabte a La Zarza-Perrunal (Huelva) al costat de la seua parella portaven almenys cinc dies convivint amb els cadàvers de tots dos sense que sabessin que estaven morts a l’habitació en què es trobaven.

Els cossos van ser descoberts després que un sels fills avisés el propietari de l’habitatge que la seua mare estava “adormida i molt freda”, per la qual cosa no podia obrir la porta.

Així ho van explicar a Efe fonts properes a la família, que van assenyalar que el propietari de l’habitatge va ser-hi al matí, encara que ningú li va obrir la porta, i tan sols un dels nens li va dir que la mare no podria obrir-li, ni tampoc la parella d’aquesta. Després de sentir-li dir que la mare no es podia aixecar del llit i que estava “molt freda”, va demanar al nen que obrís la porta i es va dirigir al dormitori, d’on sortia una olor molt forta, i a l’obrir la porta va trobar la parella al llit, tots dos inerts.

Immediatament va avisar la Guàrdia Civil, que es va personar a l’habitatge i va disposar que els menors, d’entre 5 i 13 anys, es posessin a disposició dels serveis socials municipals, encara que finalment se n’ha fet càrrec el pare de tres d’ells, exparella de la dona, que tenia obert un procés per demanar-ne la custòdia.

Des de la investigació s’apunta que la causa de la mort podria estar relacionada amb una sobredosi de drogues. S’estudia la possibilitat que la parella podria haver mort dimarts passat, a més que els mateixos nens haurien dit als agents de la Guàrdia Civil que portaven diversos dies menjant i vestint-se sols i que haurien arribat a tallar pernil ells mateixos per poder alimentar-se al no estar atesos per ningú. Els petits s’haurien acostumat que la mare i la seua parella no els atenguessin de manera contínua, per la qual cosa no van considerar estrany que no sortissin de l’habitació, fins al punt que un dels menors hauria dit als agents que pensava que la seua mare dormia i la parella d’aquesta “jugava a la Play”.

La dona, d’uns 40 anys, era natural del mateix poble, mentre que es desconeix l’origen de l’home.