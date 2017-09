El fiscal torna a citar l’alcalde de Bell-lloc després de no anar a declarar

El primer edil reitera que no assistirà a la convocatòria i s’enfronta a la detenció || El de Bellver es presenta a la Fiscalia després de no fer-ho dimarts per una confusió

El fiscal va tornar a citar a declarar ahir l’alcalde de Bell-lloc, Carles Palau (ERC), després de no acudir a la cita dijous. Aquell mateix dia va rebre una trucada de Fiscalia i li van preguntar els motius pels quals no havia assistit i ahir agents de la Guàrdia Civil li van entregar personalment la nova citació, per avui a les 10.00, encara que va avançar que tornarà a plantar el fiscal. D’aquesta manera, Palau s’enfronta a la detenció, tal com va informar el fiscal general de l’Estat en un escrit firmat el dia 13 de setembre. En aquest sentit, fonts de la Fiscalia de Lleida van informar que, en els propers dies, enviaran una segona notificació als altres dos primers edils d’Esquerra que tampoc es van presentar a la cita: els d’Alcarràs, Miquel Serra, i de Seròs, Gabriel Pena, que estaven citats divendres. “Com que la notificació va ser telemàtica per raons d’urgència, hem acordat enviar una notificació personal als tres que no han comparegut”, van explicar. Per la seua part, els alcaldes de Torrelameu, Carles Comes, i Algerri, Miquel Plensa, també d’ERC, van assegurar que no aniran a declarar quan rebin la citació. El de Soriguera, Xavier Pedemonte, de la CUP, tampoc es presentarà en cas que li truquin, de la mateixa manera que els altres quinze primers edils del partit a Catalunya.

L’alcalde de Bellver, Francesc Xavier Porta (Endavant Cerdanya), va acudir ahir a la cita per prestar declaració sobre la seua col·laboració en l’organització del referèndum als jutjats de la Seu d’Urgell, després de no presentar-s’hi dimarts per una confusió. Ho va fer acompanyat per dos-centes persones, moltes de les quals veïnes de la població, que no van voler deixar sol el polític amb cants de “Volem referèndum, si no ens deixen, també el farem”.

Porta va mantenir la consigna de la resta d’alcaldes, la de no declarar, i en el moment de sortir va manifestar que “continuarem endavant i no pararem”.