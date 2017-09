El Govern assegura que ja s'han enviat notificacions a membres de les meses

No concreta com s'han remès

La portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha assegurat aquest dimarts que ja s’han enviat notificacions a membres de les meses del referèndum de l’1 d’octubre, sense concretar com s’han remès.

En una entrevista a l’emissora Flaixbac, a la també secretària general d’ERC li han preguntat si aquells als qui ha tocat per sorteig estar en una mesa l’1 d’octubre ja ho saben.

"És possible que sí i és possible que no; estan arribant algunes notificacions, no han arribat encara totes", ha afirmat la republicana, sense concretar com s’estan realitzant les comunicacions.

La portaveu de Junts pel Sí també ha explicat que es requereixen 5.000 persones per actuar com a "agents electorals", per a la qual cosa s’han presentat 48.000 voluntaris.

Rovira ha afirmat que si guanya el 'sí' a la independència el Parlament "farà una proclamació formal d’independència" i si venç el 'no' es dissoldrà la Cambra i es convocaran eleccions autonòmiques.