El Govern recorre l'"òrgan de coordinació" policial per a l'1-O

EFE Actualitzada 26/09/2017 a les 16:42

Turull critica que tanquin el web d’ANC i ho equipara amb Corea del Nord

© La reunió del Govern aquest dimarts. EFE

El govern de la Generalitat ha acordat aquest dimarts plantejar un "requeriment d’incompetència" contra l’"òrgan de coordinació" policial impulsat per la Fiscalia, en entendre que és "contrari a l’Estatut" i "vulnera les competències de la Generalitat de Catalunya".



La setmana passada, el fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, va ordenar que el Ministeri de l’Interior, a través de la seua Secretaria d’Estat, assumeixi la coordinació de totes les actuacions de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional per impedir el referèndum de l’1 d’octubre.



Després de la reunió d’avui del Govern, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha anunciat una bateria d’iniciatives jurídiques contra les actuacions de la Fiscalia per frenar l’1-O, entre elles un "requeriment d’incompetència" contra la instrucció dirigida a coordinar la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos a través del director de Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat i coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos.



D’altra banda, Turull, ha criticat als que "mirant-se a Corea del Nord" han decidit tancar el web de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), mentre que segueix operativa, ha dit, la de la Fundación Francisco Franco.



La Guàrdia Civil ha bloquejat més de 140 pàgines web de suport al referèndum de l’1-O, entre elles la de l’ANC, per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).