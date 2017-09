Fiscalia ordena a Mossos interrogar responsables de centres electorals

El major Trapero no assisteix a la reunió amb Pérez de los Cobos i hi envia el número dos, Ferran López || Interior rebutja convocar la Junta de Seguretat a Catalunya

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, va ordenar ahir al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que els seus agents interroguin com a testimonis els responsables dels centres designats com a col·legis electorals per a l’1-O i els adverteixin que cedir els locals és un delicte. En una instrucció cursada ahir, Romero de Tejada ordena a Trapero que els Mossos es personin als centres educatius o administratius de la llista de col·legis electorals que va difondre dijous passat a través de Twitter el president, Carles Puigdemont. Per això, el fiscal demana a Trapero que els Mossos, en funcions de policia judicial, es personin “immediatament” en aquests centres per identificar els responsables i interrogar-los, en qualitat de testimonis, sobre si han rebut alguna comunicació de la Generalitat sol·licitant la seua col·laboració en el referèndum. Per la seua banda, els Mossos van al·legar que ja investiguen els preparatius de l’1-O i disposen d’“un pla d’actuació” per complir l’ordre de Fiscalia i impedir la celebració del referèndum, per la qual cosa creuen injustificat que els apartin de la coordinació. Així ho va afirmar el major Trapero en un escrit remès al fiscal superior i en el qual lamenta que hagi deixat la coordinació del dispositiu de l’1-O en mans d’un comandament de la secretaria d’Estat, perquè això, assegura, “afecta la professionalitat i el prestigi” dels Mossos.

D’altra banda, Trapero va enviar ahir el comissari Ferran López, número dos dels Mossos d’Esquadra, a la reunió que el director del Gabinet de Coordinació de la secretaria d’Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos, va convocar ahir a la delegació del Govern a Catalunya. López és comissari general de coordinació territorial. Pérez de los Cobos va transmetre en la primera reunió de coordinació que el ministeri de l’Interior rebutja convocar la Junta de Seguretat i va fixar que la propera reunió es faci a la seu dels Mossos d’Esquadra.

Interior també va acollir satisfactòriament que els Mossos enviessin Ferran López al tractar-se d’un comandament amb un “perfil més tècnic i menys polític”. L’objectiu de les reunions de coordinació, segons ha recordat el coronel, és que es compleixin les ordres de l’autoritat judicial amb la normalitat més gran possible i sense cap mena de perjudici per als ciutadans.

Lleida també tindrà un coordinador policial territorial

El fiscal en cap de Lleida, Juan Boné, com ja va fer el 13 de setembre passat, va tornar a reunir-se amb els responsables dels Mossos, la Policia Nacional i Guàrdia Civil per informar-los de les novetats i directrius respecte a l’1-O. La trobada no tenia relació directa amb la reunió que hi va haver dissabte passat a la Fiscalia Superior de Catalunya, sinó que estava prevista des de fa dies, segons van explicar fonts judicials. Així mateix, sí que es va comunicar als comandaments policials que també es nomenarà un coordinador territorial a Lleida, en una figura anàloga a la de Diego Pérez de los Cobos i que dependrà d’ell, segons van apuntar aquestes mateixes fonts, que van afegir que tota opinió indica que serà un membre de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, al ser la coordinació una competència estatal.