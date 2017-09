La Guàrdia Civil entra en 9 consistoris i demana els decrets de suport a l’1-O

El fiscal insta que el demanin a 31 secretaris juntament amb informació de les urnes

Agents de la Guàrdia Civil van entrar ahir en 9 ajuntaments de Lleida i van demanar als seus secretaris una còpia del decret en suport a l’1-O. Les actuacions s’emmarquen en l’ordre de la Fiscalia perquè requereixin aquesta informació als secretaris de fins a 31 consistoris, els mateixos que van ser citats a declarar al llarg de la setmana passada.

La Guàrdia Civil va entrar ahir en nou ajuntaments de Lleida i va demanar als seus secretaris municipals una còpia del decret firmat pels alcaldes en suport al referèndum de diumenge vinent. Aquestes intervencions s’emmarquen en l’ordre de la Fiscalia de Lleida a la Guàrdia Civil perquè com a policia judicial requereixi els secretaris de fins a 31 ajuntaments lleidatans perquè entreguin una “còpia autèntica” de l’escrit de suport a l’1-O i també qualsevol altra “resolució, ofici o comunicació” que confirmi la disponibilitat de locals per a la votació de diumenge. La xifra d’ajuntaments coincideix amb la de primers edils de Lleida que ja han estat citats a declarar. En alguns casos, els agents van demanar també còpia del correu electrònic de resposta al president Puigdemont oferint els centres de votació. Les entrades de la Guàrdia Civil es van dur a terme entre les 9 i les 13.00 hores aproximadament i ho van fer a Oliana, Alpicat, Almacelles, Aitona, Seròs, Tàrrega, Bellpuig, Balaguer i Guissona. Es tracta de nou ajuntaments els alcaldes dels quals van acudir a la citació del fiscal en cap de Lleida, Juan Boné, per declarar com a investigats pels delictes de desobediència i prevaricació per col·laborar amb el referèndum. Tots ells es van negar a declarar i Fiscalia demana proves de la seua contribució a la logística de l’1-O. La majoria dels alcaldes cridats pel fiscal havien acudit, tret en els casos de Bell-lloc, Alcarràs i Seròs (vegeu la pàgina 4), els tres d’ERC, que es van negar a anar-hi, mentre que tres més (també diputats, i per tant aforats, Albert Batalla, David Rodríguez i Bernat Solé) són cridats a donar la seua versió dimecres vinent i dijous.

Fiscalia va iniciar les actuacions per ordre del Fiscal General de l’Estat a partir de la llista de l’AMI i l’ACM sobre ajuntaments que van avalar en un manifest (posteriorment mal anomenat decret) la seua adhesió al referèndum, en la qual, amb les últimes dades del dia 14 passat hi havia més de 730 ajuntaments catalans, dels quals 194 són de Lleida. Aquesta setmana no sembla haver-hi noves citacions, de manera que Fiscalia continuaria actuant sobre la trentena d’ajuntaments de municipis de més població.

Els ajuntaments requerits coincideixen amb els dels alcaldes ja citats per la Fiscalia

La policia judicial demana tots els escrits vinculats a la celebració del referèndum de diumenge

Una de les primeres visites dels agents de la Guàrdia Civil ahir va anar a l’ajuntament d’Oliana, l’alcalde del qual, Miquel Sala, es trobava als jutjats de la Seu d’Urgell donant el seu suport al primer edil de Bellver (vegeu la pàgina 4). A l’adonar-se de la presència de la policia a l’ajuntament, Sala va declarar que “ara cada matí ens despertem amb una cosa nova, no sabem fins on arribarem”. Els agents van constatar que l’alcalde no va firmar un decret, sinó que va donar suport al referèndum a través d’un manifest, informa C. Sans. Al voltant de les 13.00 hores del migdia, els agents es van presentar a Balaguer, i l’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, va apuntar que van donar la documentació que els van demanar “sense problemes” perquè considera que “no hem fet res de dolent”.

L’alcalde de Bellpuig, Salvador Bonjoch, va assegurar que “era lògic que vinguessin a buscar aquests documents després d’haver-nos citat a declarar la setmana passada”. Malgrat tot, Bonjoch va criticar les accions portades a terme per l’Estat espanyol en l’última setmana, informa Segre Tàrrega.

Per la seua part, l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, va qualificar l’actuació d’“un pas més en el setge i la pressió als alcaldes”. El fet que els agents hi anessin de paisà va fer que en la majoria de poblacions passessin inadvertits, a excepció de Guissona, on alguns veïns que havien estat alertats els van acompanyar des de l’ajuntament fins al vehicle demanant-los que se n’anessin de la localitat, informa X. Santesmasses.