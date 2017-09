Montoro anuncia que el Govern no aprovarà divendres el pressupost

26/09/2017

Davant de la falta de suport del PNB

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat aquest dimarts que el Govern no portarà aquest divendres al Consell de Ministres el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 perquè l’Executiu "no té seguretat en els suports" per tirar-los endavant. "Preferim tenir seguretat en els suports abans d’aprovar-los en el Consell de Ministres i remetre’ls al Congrés dels Diputats", ha dit Montoro als passadissos del Senat abans de comparèixer en la sessió plenària. Ha explicat que de no estar aprovats els pressupostos l’1 de gener del 2018 es prorrogaran automàticament, com estableix la Constitució, fins que s’aprovin els nous i s’apliquin de forma retroactiva. "Hi haurà pressupost però no tenim les dates i no volem establir calendari", ha destacat Montoro, mentre ha subratllat que "n’hi haurà amb tota certesa".



El Ministre d’Hisenda ha insistit en la idea que el Govern "continua negociant" per aconseguir els esmentats suports perquè "òbviament" l’obligació d’"un Govern en minoria", ha recordat, és obtenir suports.



Sobre suport del PNB, ha convidat a la resta de forces polítiques, inclòs el PSOE i Unidos Podemos, perquè s’afegeixin a la seua aprovació ja que contindran, entre altres qüestions, "pujades salarials per a funcionaris i oferta d’ocupació públic", així com un nou finançament per a les administracions territorials, ha indicat.



L’1 de gener, ha insistit el ministre, "en tot cas" hi haurà pressupostos, que seran els del 2017 ja que a Espanya "no es produeix cap buit" en aquest sentit.