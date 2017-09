Puigdemont garanteix que hi haurà urnes, paperetes i votants l’1-O

El president rebutja que la violència sigui una possibilitat a Catalunya || Assegura que “una gran majoria del 80 per cent” vol votar per decidir el seu futur

El president de la Generalitat, Carles Puigemont, va assegurar ahir que l’organització del referèndum havia previst una reacció de l’Estat d’aquest nivell, i va reafirmar que l’1 d’octubre hi haurà urnes, paperetes i el “més important”: votants.

En una entrevista a la ràdio francesa France Inter, a París, va assegurar que “s’havia previst que hi podia haver una reacció de l’Estat d’aquest nivell, encara que estigui fora de la Constitució”. Segons Puigdemont, “han actuat com si hi hagués un estat d’excepció i s’hagués suspès l’autonomia sense cap debat parlamentari”.

Va assegurar que, al tenir prevista la situació, pot confirmar que “hi haurà urnes i paperetes, i una cosa que encara és més important per a la celebració d’un referèndum: hi haurà votants”. El president va descartar una declaració unilateral d’independència, si finalment no es pogués celebrar el referèndum. Va titllar d’“injust i inacceptable” que el Govern central parli de violència, quan aquesta no ha estat ni serà mai una opció a Catalunya.

Puigdemont va subratllar que l’actitud pacífica ha estat demostrada al món després de sis anys consecutius de grans mobilitzacions amb un milió de persones i sense cap incident. Va insistir que “tot està en marxa” per al referèndum, i va al·legar una gran esperança per part del poble català per expressar-se a les urnes.

Segons el seu parer, “és indiscutible que hi ha una gran majoria, de més del 80 per cent de gent a Catalunya que es vol expressar democràticament”, i als quals els convocants volen donar veu. “No podem prejutjar els resultat, ens hem de comptar per saber si hi ha o no una majoria que vol ser independent”, va dir Puigdemont, que va argumentar que Espanya ha firmat tractats internacionals que reconeixen el dret a l’autodeterminació.

D’altra banda, també a París, l’ambaixador espanyol a França va pressionar la Universitat Science Po perquè no acollís la conferència “Autodeterminació i democràcia, el cas de Catalunya”, que el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, va pronunciar ahir.

La conferència, finalment, es va fer, però sense la presència de mitjans gràfics. La universitat ho va justificar al·legant que “s’ha de demanar un permís especial” i que aquesta és la política de Science Po.