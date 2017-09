Rectorat okupat i manifest de la UdL contra la repressió policial

Estudiants simulen una votació amb urnes i paperetes

Estudiants de la Universitat de Lleida van iniciar ahir una okupació indefinida del Rectorat a favor del referèndum i contra les actuacions policials i judicials de l’Estat per evitar-lo. Consideren que aquesta situació els obliga a mobilitzar-se i a “ser al carrer i no a les aules”, i asseguren que mantindran la tancada “fins que guanyem”. Tenen previst passar la nit a les aules i s’aniran mobilitzant en funció de com evolucioni l’actualitat fins diumenge. De fet, el dia 20 passat, estudiants ja van okupar l’edifici.

La jornada reivindicativa d’ahir va començar amb un recorregut per les aules al campus de Cappont, en el qual els alumnes van entrar a les aules per exposar a estudiants i docents la seua postura i demanar-los que s’uneixin a la mobilització. Després, uns cent cinquanta estudiants van marxar pels carrers, cantant consignes com “Els carrers seran sempre nostres”, fins al Rectorat, on els esperava un altre centenar d’alumnes. Allà van seguir amb el recorregut, van celebrar una assemblea i van protagonitzar una performance en què els estudiants, i alguns professors, van simular una votació en urnes de cartró, amb paperetes com les oficials, que també van llançar des de la terrassa del Rectorat. També van participar-hi regidors d’ERC i la Crida-CUP.

Per avui hi ha prevista una concentració davant del claustre extraordinari convocat per l’equip rectoral. Precisament, una comissió va redactar ahir un manifest que es farà públic al claustre, i que el govern de la UdL assumeix com a propi, que expressa la seua postura sobre les actuacions de l’Estat, “que coarten l’exercici de les institucions d’autogovern de Catalunya i limiten les llibertats individuals”.

El manifest condemna les detencions i imputacions de càrrecs, l’ús de la “intimidació i l’arbitrarietat” en lloc del debat polític, rebutgen la intervenció dels comptes de la UdL i dóna el seu suport a qualsevol membre de la comunitat universitària que es pugui veure incriminat en el procés. Ratifica l’acord del claustre del dia 30 de maig del 2014 de “suport al poble català per decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu”, defensa “el dret indiscutible de Catalunya al ple exercici del seu autogovern” i remarca que el diàleg és l’única via per solucionar “un conflicte que té una naturalesa estrictament política”.