Un jutge de Menors diu que “les nenes es fan fotos com putes”

Actualitzada 26/09/2017 a les 09:45

El jutge de Menors de Granada, Emilio Calatayud, va ser aquest dilluns el centre de la polèmica per les seues declaracions a La mañana de La 1, on va desqualificar la manera de fotografiar- se de les nenes a les xarxes socials. Alertant sobre els perills de les xarxes socials, va afirmar literalment: “Perdó per l’expressió, però preneu-vos-la bé: les nenes actualment es fan fotos com putes.” Calatayud va argumentar que les menors han perdut “el sentiment d’intimitat” al penjar les seues fotos i va recordar que ha hagut de celebrar judicis per haver estat víctimes de xantatge per mantenir relacions. Posteriorment, a través del seu blog, va assegurar que acceptava les crítiques, que hi ha nens que fan el mateix i que “amb aquest llenguatge dur, ho admeto, vull cridar l’atenció sobre una realitat que existeix i que veig diàriament al meu jutjat. Busco provocar una reacció en els pares perquè protegeixin els seus fills”.