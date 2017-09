El Govern presenta un recurs en contra que l’Estat controli els Mossos d’Esquadra

El Govern va acordar ahir plantejar un “requeriment d’incompetència” davant del Govern de l’Estat contra l’“òrgan de coordinació” policial impulsat per la Fiscalia, a l’entendre que és “contrari a l’Estatut” i “vulnera les competències de la Generalitat de Catalunya”. La setmana passada, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, va ordenar que el ministeri de l’Interior, a través de la seua secretaria d’Estat, assumeixi la coordinació de totes les actuacions de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional per impedir el referèndum de l’1 d’octubre. En aquest sentit, el conseller de Presidència, Jordi Turull, va anunciar ahir una bateria d’iniciatives jurídiques contra les actuacions de la Fiscalia per frenar l’1-O. Segons Turull, la instrucció del fiscal “altera la dependència orgànica” dels Mossos, perquè “els adscriu a un òrgan de l’Administració de l’Estat que no forma part de cap cadena natural de comandament del cos”. El Govern, va recalcar, planteja una “batalla jurídica”, perquè el fiscal no té la “legitimitat” per crear aquest “organisme de coordinació” i està obert a recórrer a la justícia europea. Així mateix, va elevar al TSJC una “protesta formal per la vulneració de drets” per part de la Fiscalia i presentarà un “recurs contenciós administratiu” contra les mesures cautelars. Sobre aquesta qüestió, el conseller va recordar a José Manuel Maza que és un fiscal, “no un xèrif ni un jutge”.