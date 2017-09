Els cadàvers trobats al pantà de Susqueda presenten símptomes evidents de violència

EFE Actualitzada 27/09/2017 a les 16:28

Els cossos van aparèixer nus i el que correspon a un home portava una motxilla a l’esquena carregada de pedres

© Treballs de recerca dels Mossos d'Esquadra al pantà de Susqueda. EFE

Els dos cadàvers trobats aquest dimarts al pantà de Susqueda, on es buscava els dos joves desapareguts el passat 24 d’agost, presenten símptomes clars de violència, segons fonts de la investigació, pendents que les autòpsies confirmin la identitat. Els cossos van aparèixer nus i el que correspon a un home portava una motxilla a l’esquena carregada de pedres, la qual cosa augmentaria els indicis que es tracta d’un doble crim.



Els investigadors treballen com si es tractés d’un homicidi, extrem que hauran de confirmar les autòpsies, programades finalment per a demà dijous, i que es realitzaran no sense dificultat davant del mal estat dels cadàvers, que han estat més d’un mes sota l’aigua.



L’inspector Jordi Domènech, al capdavant de l’àrea de desapareguts dels Mossos d’Esquadra, ja va confirmar ahir que tot apunta que els cossos corresponen al de Marc H.L., de 23 anys i veí d’Arenys de Munt (Barcelona), i Paula M.P., de 21 anys i veïna de Cabrils (Barcelona).