Iglesias tem que diumenge pugui passar "una desgràcia" a Catalunya

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest dimecres estar "molt preocupat" davant de la possibilitat que diumenge vinent passi "una desgràcia", perquè, segons el seu parer, el PP està encoratjant una solució que passa per "bales de goma, patacades i canons d’aigua".

"El PP pot ser molt a prop de cometre un error històric diumenge que costi molt car a Catalunya i a Espanya", ha advertit Iglesias als passadissos del Congrés abans de la sessió de control al Govern.

Encara que ha assenyalat que no sap què passarà l’1 d’octubre a Catalunya, ha criticat que alguns estiguin preocupats bàsicament que no hi hagi una imatge d’una persona dipositant una papereta en una urna.

Segons la seua opinió, el PP hauria de tornar a un plantejament de sensatesa per evitar que diumenge passi una desgràcia a Catalunya i cometre un error històric provocant un "escenari de desgràcia".

Per la seua part, la portaveu del PSOE, Margarita Robles, ha criticat que el Govern no hagi pres fins el moment cap decisió política en cap matèria.

"El Govern és inèdit", ha dit Roures, que ha demanat que, a més que actuessin els jutges i fiscals, l’Executiu prengués "alguna mesura tendent al diàleg i a evitar que passi allò del dia 1 per la via política".

Preguntat pel precinte dels col·legis, el diputat Alberto Garzón ha considerat que es tracta d’accions que no contribueixen a resoldre el problema.

"És evident -ha dit- que el Govern de Mariano Rajoy ha deixat la responsabilitat en els jutges, en la Policia i la Guàrdia Civil, eludint la seua pròpia responsabilitat per resoldre un tema polític".

Per a Garzón, això està generant "molta tensió" no només a Catalunya sinó a tot Espanya.

A més, ha confiat que a partir de l’1 d’octubre el Govern de Rajoy "reflexioni, s’assegui a la taula i dialogui amb la Generalitat" perquè és l’única forma en què es pot rebaixar la tensió tan enorme que hi ha.

El diputat de Podemos Diego Cañamero ha assistit a la sessió de control vestit amb una samarreta amb el lema "Votar no és un delicte, robar sí".

"És un dret que tenen els catalans a votar. El que ha de ser il·legal és robar. Les urnes no han de fer por a ningú", ha explicat.