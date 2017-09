L'alcalde de La Seu es nega a declarar davant de la Fiscalia per l'1-O

EFE Actualitzada 27/09/2017 a les 14:02

© L'alcalde de La Seu d'Urgell i diputat del Parlament, Albert Batalla, acompanyat de l'advocat Jordi Pina, arriba a la Fiscalia Superior de Catalunya. EFE

L’alcalde de La Seu d’Urgell i diputat del Parlament, Albert Batalla, s’ha negat a declarar aquest matí com a investigat per la seua implicació en el referèndum de l’1-O després de considerar que la Fiscalia "s’ha extralimitat" en una causa que "està instruïda en un jutjat". En declaracions als periodistes, l’alcalde del municipi ha explicat que s’ha acollit al dret a no declarar com a investigat per donar suport a l’1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, i que el fiscal no li ha permès explicar els motius de la seua decisió, per la qual cosa ha estat una vista "molt ràpida".



Batalla ha recordat que avui es compleixen dos anys de les eleccions del Parlament amb més participació de la història, de les quals va sortir "un resultat molt clar amb la majoria absoluta de diputats independentistes", per la qual cosa ha argumentat que "són els mateixos ciutadans els que han expressat la voluntat de votar".



L’alcalde de La Seu ha expressat també les seues "ganes per defensar" el referèndum independentista convocat per a aquesta setmana com "un dret fonamental a la llibertat d’expressió" i ha dit que la celebració de la consulta és "el que espera que passi l’1 d’octubre a Catalunya".



El diputat del Parlament ha insistit que l’1-O "s’ha de poder votar" i ha explicat que els ciutadans de La Seu d’Urgell "així s’ho han demanat així aquests dies", després del que ha afegit que aquesta demanda ve "tant dels del sí com els del no".