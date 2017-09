Mor de peritonitis a Manresa després de diagnosticar-li 4 vegades restrenyiment

Un jove de 20 anys de Sant Salvador de Guardiola va morir ahir a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa després d’haver estat ingressat al centre fa una setmana en estat crític per una peritonitis, que va derivar en apendicitis.

Segons una portaveu de la família, Eba Álvarez, el jove va anar fins a quatre vegades a Urgències per un fort dolor abdominal. Va anar dos vegades al centre d’atenció primària de Sant Salvador de Guardiola i dos vegades més a l’hospital de Manresa. En totes les ocasions, li van diagnosticar restrenyiment. Finalment, el matí del 20 de setembre, no es va poder aixecar, hi veia borrós i es va desplomar. Álvarez va lamentar ahir que la mort es podria haver evitat, si li haguessin realitzat les proves adequades, i va afirmar que el mateix hospital ha reconegut que havia comès un error. La família del noi mort presentarà una querella contra el centre mèdic perquè consideren que s’ha comès una negligència. D’altra banda, la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del departament de Salut de la Generalitat va obrir un expedient informatiu per aclarir les circumstàncies de la mort del noi. Fonts de Salut van confirmar ahir que el mateix hospital de Manresa va iniciar ahir una primera anàlisi del cas.