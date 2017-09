Rufián: "Catalunya vol recuperar el país que li van robar fa 80 anys"

El portaveu d’ERC al Congrés Gabriel Rufián ha dit aquest dimecres al Govern sobre el referèndum de l’1 d’octubre que "Catalunya vol recuperar el país que li van robar fa 80 anys" i que també ho fa "per Espanya" i "la resta de nacions sense Estat" que la conformen.

El diputat d’ERC li ha preguntat al titular de Justícia, Rafael Catalá, en la sessió de control al Govern, si té prevista alguna actuació per evitar que es produeixin més detencions de càrrecs polítics a Catalunya, a la qual cosa el ministre ha respost negant que es produeixin detencions polítiques.

"Des de la mentida no es construeix res", ha advertit Catalá a Rufián després d’explicar que les detencions a Catalunya han estat ordenades per la Justícia de persones investigades per la comissió de delictes.

Catalá ha subratllat que votar en si mateix no és una manifestació de democràcia, sinó que es tracta de votar en el marc de la llei i ha recordat que "molts règims feixistes han votat moltes vegades" i no per això són "més demòcrates".