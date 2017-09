Trapero alerta que precintar els locals de l'1-O afectaria a ambulatoris i geriàtrics

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha alertat aquest dimecres que l’"estricta aplicació" de l’ordre de la Fiscalia per impedir l’1-O tindria conseqüències "no desitjades", ja que obligaria a suspendre l’activitat en serveis "essencials" com hospitals, ambulatoris i geriàtrics.



En un escrit que avui ha entregat al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, al qual ha tingut accés Efe, el major es compromet a aplicar les instruccions de la Fiscalia per evitar el referèndum de l’1-O, encara que d’acord amb els principis d’"oportunitat, proporcionalitat i congruència" per evitar el "previsible risc d’alteracions de l’ordre públic".



Trapero expressa en el seu escrit una bateria d’objeccions i peticions d’aclariment a la Fiscalia sobre la seua instrucció de precintar els col·legis electorals, amb què, segons precisa, pretén "donar el millor i més adequat compliment" de les directrius del ministeri públic.



Segons Trapero, l’"estricta aplicació" de la instrucció de la Fiscalia de precintar els punts designats com a col·legi electoral "podria comportar unes conseqüències no desitjades per ningú en relació amb la seguretat ciutadana i el més que previsible risc d’alteracions d’ordre públic que es puguin derivar".



Trapero detalla que entre els punts designats com a locals de votació existeixen centres educatius, però també ambulatoris, hospitals i centres mèdics, biblioteques, jutjats, geriàtrics, pavellons esportius, entitats religioses, locals de mitjans de comunicació, associacions de veïns, teatres, centres de lleure ("esplais") i guarderies. "El tancament o precinte d’aquests locals o establiments suposaria impedir el desenvolupament de les activitats que ordinàriament es realitzen en aquests espais, la qual cosa, per la seua rellevància, poden tenir afectació sobre la prestació de serveis públics essencials i, fins i tot, podrien comportar una afectació a drets fonamentals dels ciutadans", alerta Trapero.