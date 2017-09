Troben dos cossos a Susqueda que poden ser la parella desapareguda

L’autòpsia confirmarà si es tracta dels dos joves als quals es va perdre la pista l’agost passat || El cotxe en què viatjaven va ser trobat al fons del pantà

Els cadàvers d’un home i una dona van aparèixer ahir al pantà de Susqueda i, segons l’inspector Jordi Domènech, tot apunta que són els dels dos joves desapareguts el 24 d’agost, encara que s’està pendent que les autòpsies ho confirmin i determinin la causa de la mort. La Unitat Aquàtica dels Mossos d’Esquadra va localitzar els cossos quan un flotava a l’aigua i l’altre es trobava sobre una paret lateral. El descens del nivell del pantà, segons Domènech, es perfila com la causa que els dos cossos hagin quedat a la vista, encara que en una zona de difícil accés, per la qual cosa, durant la tarda d’ahir, continuaven les tasques per recuperar-los i traslladar-los a l’Institut de Medicina Legal de Girona, on es practicaran les autòpsies.

Els agents buscaven a Susqueda Marc H. L., de 23 anys i veí d’Arenys de Munt, i Paula M. P., de 21 anys i veïna de Cabrils, després de la seua desaparició, mentre es feia una investigació paral·lela. La policia catalana està pendent dels treballs d’identificació dels cadàvers per confirmar que es tracta dels dos joves, el cotxe dels quals va ser localitzat enfonsat a l’interior del pantà l’agost passat.



El cotxe en el qual viatjaven els desapareguts i el seu caiac van ser trobats al pantà

Els dos barcelonins estaven de vacances en el moment de la desaparició i tenien previst visitar Tamariu, a Palafrugell, i el Montseny, així com fer una excursió en un caiac, propietat de Marc H. L., pel pantà de Susqueda. Aquesta embarcació també es va trobar a l’aigua, mig desinflada, a la mateixa zona on es va enfonsar el cotxe, coneguda com a coll Palomera, mentre que els cadàvers van aparèixer al costat de l’entrada d’aigua denominada riera de Rupit.

A pesar que els joves van sortir de ruta dijous, no va ser fins dissabte a la tarda que els seus familiars, estranyats al no tenir-ne notícies, van interposar la denúncia davant de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Premià de Mar.

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn, va confirmar que el cotxe que van trobar al fons del pantà “no hi va caure per accident”, sinó que “algú l’hi va empènyer”. Els agents també van localitzar un paper amb anotacions, encara que van determinar que no es tractava ni d’una nota de comiat, ni expressava cap intenció de suïcidi, sinó que només incloïa diverses reflexions de la noia, segons van destacar fonts de la investigació.

La investigació paral·lela a la seua recerca va quedar ahir sota secret de sumari per decisió del jutge d’instrucció.