Trump: “Ningú sap si es votarà. Espanya ha de seguir unida”

Veu una “ximpleria” la independència, però admet que la gent vol votar || Rajoy creu que el que hi haurà serà “enrenou”

El president nord-americà, Donald Trump, es va pronunciar ahir a favor de la unitat d’Espanya, malgrat que va apuntar que “ningú sap” si els catalans “votaran”. “Crec que Espanya és un gran país i hauria de seguir unit. Ningú sap si es votarà. El president diria que no es votarà, però crec que la gent hi estaria en desacord”, va afirmar. En aquest sentit, va insistir que personalment li agradaria que Espanya “seguís unida” com ho està des de fa “segles”.

Segons Trump, seria “una ximpleria” que el poble de Catalunya marxés d’Espanya. “Crec que la gent de Catalunya fa un temps que en parla, estimen el seu país, estimen Espanya i no crec que marxin”, va apuntar en una roda de premsa conjunta a la Casa Blanca amb Rajoy, després d’un dinar de feina en el qual van repassar les relacions bilaterals. De fet, va dir que el president del Govern central, Mariano Rajoy, li va transmetre que no es votarà el referèndum d’independència d’aquest diumenge.

Per la seua banda, Rajoy va insistir que el referèndum “no es pot celebrar” i que fer una declaració unilateral d’independència des del Parlament seria “un disbarat”. El president espanyol va assegurar que en l’1-O hi pot haver “enrenou” però “no un referèndum vàlid, democràtic i amb garanties”, i es va mostrar amb l’esperança que s’obrirà una “nova etapa en què prevalgui el sentit comú”.

La trobada amb Trump tanca l’agenda internacional de Rajoy, una vegada la Moncloa va confirmar que el president espanyol no viatjarà aquest divendres a Tallinn (Estònia) per participar en la cimera de la UE. Rajoy es quedarà a la Moncloa per seguir els esdeveniments a Catalunya i presidir el consell de ministres de divendres.

Així mateix, uns vuitanta catalans es van manifestar ahir en una crida de la de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i altres organitzacions a la plaça Lafayette de Washington, a la vora de la Casa Blanca, per demanar als EUA suport al referèndum. El cartell principal, escrit en anglès, deia: “Votem per ser lliures. Referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Referèndum és democràcia.”

D’altra banda, Trump va instar la Unió Europea (UE) a sancionar al règim del president veneçolà, Nicolás Maduro, i al seu torn Rajoy va donar suport a aquesta idea i va denunciar la “deriva totalitària” del Govern veneçolà. “Confiem que els nostres amics a la Unió Europea seguiran el camí dels Estats Units, el Canadà i molts països llatinoamericans i sancionaran el règim de Maduro”, va dir Trump.

Els dos mandataris van apostar per treballar plegats contra el terrorisme i per defensar la llibertat, la democràcia i aconseguir creixement econòmic.

Igualment, van abordar qüestions com ara la democràcia i el creixement econòmic, aspecte aquest últim sobre el qual el president nord-americà va destacar els “nou mesos especialment bons” en les relacions comercials entre tots dos països. “Espanya és un país especial, amb gent especial. És un honor tenir-lo entre nosaltres”, va concloure Trump. Per la seua banda, Rajoy va agrair a l’amfitrió que hagi “omplert d’atencions” la delegació espanyola i va destacar l’“excel·lent” situació de les relacions bilaterals, amb unes relacions comercials que “no fan res més que augmentar” i forts nivells d’inversió entre els països.