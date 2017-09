El conseller de Salut pren el control dels consorcis sanitaris

Assumeix així la responsabilitat dels CAP com a centres de votació

El conseller de Salut, Antoni Comín, va destituir ahir els representants del Govern als consorcis sanitaris i entitats públiques sanitàries de Catalunya i es va nomenar president per “donar la màxima seguretat jurídica” als treballadors sanitaris. La resolució de cessament dels presidents d’un total de vint-i-nou consorcis i entitats públiques sanitàries i el nomenament d’Antoni Comín de tots ells com a president i responsable inclou també consorcis dels quals no depenen centres sanitaris designats com a col·legis electorals per al pròxim 1-O.

La mesura no afecta Lleida perquè no depenen de consorcis. Segons Salut, el conseller va decidir assumir la responsabilitat total “per garantir també el dret a vot de tots els treballadors sanitaris diumenge que ve”, que podran tenir quatre hores per exercir el vot. Les resolucions firmades per Comín porten data de 22 de setembre i inclouen el nomenament d’alts càrrecs del departament de Salut, com David Elvira, Josep Maria Argimon, Francesc Xavier Rodríguez i Eva Sánchez, com a membres representants de la Generalitat als consells rectors dels consorcis sanitaris.

Salut també va assegurar que el nomenament del mateix conseller es revertirà una vegada hagi passat l’1-O i s’hagi garantit “la seguretat jurídica de tots els treballadors”. Els centres d’assistència primària designats com a col·legis electorals ja havien fet aquesta funció en altres eleccions, però asseguren que “la situació actual no és igual i s’ha de protegir els treballadors sanitaris perquè tots puguin votar”.

També queden protegits els membres del consell rector dels consorcis dels quals depenen entre seixanta i vuitanta centres sanitaris designats com a col·legis electorals.La conselleria de Salut va assegurar que el referèndum de l’1 d’octubre no afectarà l’assistència sanitària als ambulatoris que seran seu d’un col·legi electoral diumenge vinent.