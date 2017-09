El Govern no aturarà l'1-O i demana de no posar els Mossos d'Esquadra "contra les cordes"

El secretari d’Estat de Seguretat exigeix a Puigdemont que suspengui el referèndum i reconegui l’autoritat judicial

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha garantit aquest dijous que el Govern "no detindrà" el referèndum que vol celebrar l’1-O i ha demanat de no posar "contra les cordes" els Mossos, que assegura "adequaran" el compliment de les ordres judicials per prioritzar el manteniment de la "convivència". Forn ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa posterior a la Junta de Seguretat de Catalunya, en la qual el Govern ha exigit, sense èxit, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suspengui la celebració del referèndum de l’1-O per defensar la legalitat, l’Estat de Dret, el marc legal i garantir la "convivència pacífica".



El conseller ha remarcat que el Govern manté la seua promesa de celebrar el referèndum diumenge vinent, malgrat que ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Constitucional. Forn ha afirmat que, encara que els Mossos d’Esquadra tenen "determinades obligacions" com a policia judicial, la policia catalana es regirà pels principis d’"oportunitat, proporcionalitat i congruència" a l’hora de complir les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que els ha obligat a impedir que l’1-O obrin els col·legis electorals. "És important el compliment de la llei, de les decisions judicials, però també existeix un bé superior, que és la convivència ciutadana", ha precisat Forn, que ha garantit que els Mossos "adequaran" el compliment de la resolució judicial al principi de proporcionalitat per evitar mals majors.



El conseller ha reconegut que no poden ni negar ni obviar la resolució del TSJC, que ahir els va ordenar tancar tots els locals públics per a la celebració del referèndum. "És una evidència (l’existència d’aquesta ordre), però volem deixar clar que el més important és salvaguardar la convivència. Qualsevol actuació policial ha de salvaguardar la convivència ciutadana".



"El compromís del Govern és molt clar: que es pugui votar. Però també és veritat que els Mossos, com a policia judicial, tenen un mandat que no poden obviar. S’ha de poder complir de la millor forma possible, que no creu problemes més grans que els que vol evitar," ha al·legat Forn.



Per aquesta raó, ha insistit que els Mossos "adequaran" la seua actuació relativa a la demandes judicials per actuar sota el criteri de proporcionalitat "en un moment en el qual milers de persones sortiran al carrer a expressar una opinió política".

Després d’insistir que no aturaran la convocatòria del referèndum, Forn ha demanat "intel·ligència" tant al Govern com a la ciutadania per no posar "contra les cordes" els Mossos d’Esquadra, que actualment tenen un "gran suport social".



"Ho hem d’evitar, la policia té una funció que li és pròpia, que haurà de complir, però no la podem posar en el centre del debat, com alguns volen per desgastar-los", ha afirmat Forn, que ha demanat que el Govern i ciutadania es "conjurin" per evitar "qualsevol situació de tensió i violència", que és l’escenari que "d’altres voldrien que ocorregués".



El conseller també ha donat per fet que les ordres dictades pel TSJC per impedir el referèndum han fet "decaure" les instruccions "de dubtosa legalitat" de la Fiscalia en contra de l’1-O, entre les que ha citat l’obligació de fixar un perímetre de seguretat per impedir de votar al carrer en un perímetre de cent metres dels col·legis electorals. Segons Forn, els representants del Ministeri d’Interior s’han compromès en la reunió de la Junta de Seguretat a què la Guàrdia Civil i la Policia Nacional comparteixin amb els Mossos d’Esquadra els criteris d’una intervenció proporcional, per la qual cosa ha donat per fet que diumenge actuaran de la mateixa forma que la policia catalana quan hi hagi "milers de persones al carrer volent votar en actitud pacífica".



El conseller ha destacat també que la reunió de la Junta de Seguretat, convocada ahir de forma unilateral per Puigdemont, ha servit per reafirmar les competències dels Mossos en matèria de seguretat a Catalunya i per mostrar el seu desacord amb el mecanisme de coordinació policial establert per la Fiscalia per detenir l’1-O, capitanejat per un alt càrrec d’Interior, Diego Pérez de los Cobos.



Forn també ha indicat que en la reunió de la Junta s’han queixat que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil hagin desplaçat en les últimes setmanes a uns 10.000 efectius Catalunya, procedents de la resta d’Espanya. "Nosaltres hem dit que ja en tenim prou (efectius policials) per poder treballar i afrontar la jornada de l’1 d’octubre. Malgrat això, els han enviat", ha lamentat Forn, que ha afegit que espera que els "milers de ciutadans" que creu sortiran al carrer "puguin exercir el seu dret a vot i es puguin manifestar en una situació de normalitat".