El Superior de Justícia ordena a Mossos precintar els locals de votació de l’1-O

L’Audiència Nacional investiga per sedició la protesta a les portes d’Economia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat a Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional que tanquin tots els locals de votació previstos per a diumenge. La plataforma SomEscola.cat demana garantir que obrin els col·legis i proposa fer-hi activitats tot el cap de setmana per assegurar el desenvolupament de l’1-O.

El Superior de Justícia ha pres el control de les actuacions per evitar el referèndum, fins ara promogudes per la Fiscalia, a l’ordenar el precintament policial dels locals designats com a centres de votació de l’1-O i impedir que s’hi prepari la consulta. La magistrada del TSJC Mercedes Armas ordena als Mossos, a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil que, de manera conjunta, impedeixin que s’obrin els locals de l’1-O i requisin el material electoral que hi trobin. A més, ha demanat a la Fiscalia que cessi en les seues “diligències, actuacions i instruccions” sobre el referèndum. A més, el Superior de Justícia avala que sigui un càrrec del ministeri de l’Interior qui coordini l’operatiu policial contra la consulta i rebutja el recurs de la Generalitat contra la mesura. En una de les últimes instruccions, la Fiscalia ha ordenat a les policies locals que garanteixin que el material electoral propietat de l’Estat que guarden els ajuntaments catalans, fonamentalment urnes, siguin utilitzats per al referèndum.

Enmig d’aquestes ordres per part de magistrats i fiscals, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, es manté reticent a precintar locals demà mateix. A la reunió de coordinació policial celebrada a la Fiscalia Superior de Catalunya, Trapero va dir que els Mossos actuaran amb proporcionalitat i va alertar del “risc d’alteracions de l’ordre públic”. Creu que aplicar de forma “estricta” l’ordre de precintar els locals de l’1-O podria portar conseqüències “no desitjades”, perquè obligaria a suspendre l’activitat en serveis “essencials” com ara hospitals, ambulatoris i geriàtrics.



El conseller assumeix tota la responsabilitat sobre els CAP com a centres de votació

Paral·lelament, la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va acordar ahir investigar la denúncia per sedició que la Fiscalia va presentar després de la manifestació de milers de persones la setmana passada davant del departament d’Economia de Barcelona, on multitudinàries manifestacions van deixar atrapada la comitiva judicial encarregada de l’escorcoll de les dependències del Govern pels preparatius de l’1 d’octubre després de les detencions d’alts càrrecs.

El portaveu de la plataforma SomEscola.cat, Josep Maria Cervelló, va fer ahir una crida a tota la comunitat educativa a mantenir oberts els col·legis davant de la voluntat de l’Estat de “precintar tots els recintes escolars”. “Ens comprometem a fer possible que diumenge la jornada es desenvolupi amb tota normalitat i tots els catalans puguin anar al seu col·legi electoral a expressar lliurement la seua opinió, sigui quina sigui, en una urna”, va dir en nom de la plataforma de quaranta entitats de professors, alumnes, pares i sindicats, després de llegir el manifest Obrim les escoles a la democràcia. La idea és organitzar activitats durant el cap de setmana per evitar el tancament dels col·legis. Després d’explicar que entre els integrants hi ha docents, sindicats, directors, estudiants i ampes, va dir que són un reflex de la societat catalana, i va demanar que tots els que vulguin afegir-se a la iniciativa s’apuntin a la pàgina web www.escolesobertes.eu. També va reclamar a tota la ciutadania mobilitzar-se de forma pacífica i massiva amb l’objectiu de garantir “la llibertat d’expressió, avui incomprensiblement amenaçada, i organitzar, escola a escola, centre de votació a centre de votació, cues de gent per garantir que tothom pugui votar”.

Al seu torn, el conseller de Salut, Antoni Comín, ha destituït els representants del Govern als consorcis i entitats públiques sanitàries i n’ha assumit la presidència per “donar la màxima seguretat jurídica” als treballadors dels vuitanta centres previstos pel Govern català com a punts de votació.

La Fiscalia de Menors, contra manifestacions d’escolars

La Fiscalia de Menors va advertir ahir a la conselleria d’Ensenyament que és responsable civil de la seguretat dels nens que pretenen assistir a manifestacions o concentracions a favor de l’1-O, fins i tot encara que comptin amb l’autorització dels pares o tutors. L’advertència va arribar a les fiscalies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona perquè aquestes ho facin arribar a la conselleria, “davant les notícies en alguns mitjans” que menors sol·liciten als respectius centres d’ensenyament autorització per no assistir a classe a fi de participar en manifestacions.