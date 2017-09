Els alcaldes mantenen el pols i el de la Seu parla d’“estat policial”

Els Mossos acaben avui les identificacions a responsables de col·legis electorals

Els alcaldes de Lleida mantenen el pols amb la Fiscalia i o bé no van a declarar sobre el suport i la col·laboració amb el referèndum, o bé hi van i no presten declaració. Alcaldes com el de Seròs, Gabriel Pena, i el d’Alcarràs, Miquel Serra, no es van presentar ahir a la segona citació, de la mateixa manera que ho va fer el de Bell-lloc, Carles Palau, que dimarts va tornar a plantar el fiscal. El Ministeri Públic va precisar dimarts que no hi haurà detencions d’alcaldes que no es presentin a declarar abans de l’1-O. L’alcalde de Cervera, Ramon Royes, es va negar ahir a respondre als Mossos d’Esquadra sobre els col·legis electorals. El primer edil de la Seu d’Urgell i diputat de JxSí, Albert Batalla, es va negar a declarar ahir davant de la Fiscalia Superior de Catalunya i va denunciar que la judicialització i la forta presència policial a Catalunya, “estat gairebé policial, no ajuda a la tranquil·litat per anar a votar”, va dir. Al sortir, Batalla va ballar el Ball Cerdà amb una de les dones que es va atansar fins a la porta per donar suport a la seua compareixença. Els Mossos d’Esquadra van visitar ahir la pràctica totalitat dels municipis lleidatans per identificar els responsables dels locals municipals, instituts, escoles i centres d’atenció primària on es preveu que es pugui votar, per advertir-los de les possibles conseqüències legals de col·laborar amb la convocatòria. Està previst que acabin avui.

“Diumenge s’imposarà el model català organitzat”

El conseller de Cultura, Lluís Puig, va manifestar ahir a Cervera que les actuacions de la societat catalana “pacífiques i organitzades permetran que diumenge que ve pugui començar a constituir-se un nou país”. Va dir que aquesta manera de ser és una tradició que “ens ve de fa més de cent cinquanta anys”. Va fer aquestes declaracions ahir en un míting del PDeCAT a Cervera, en el qual van participar un centenar de persones.