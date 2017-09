Centenars d'estudiants es manifesten per l'Eix Comercial

La manifestació estudiantil pel carrer Major pic.twitter.com/kP7a5QRfTB — SEGRE Lleida (@segrecom_lleida) 28 de septiembre de 2017

Milers d'estudiants es manifesten a Barcelona

Centenars d'estudiants s'han concentrat aquest dijous per segon dia consecutiu en defensa del referèndum. Els joves s'han concentrat a la plaça Paeria, on han cridat consignes contra l'alcalde i favor de votar el pròxim diumenge.En un ambient festiu, un grup de grallers ha tocat 'Sóc de l'oest', s'ha encès una traca de petards i els estudiants han començat la manifestació pel carrer Major.Milers d'estudiants de secundària i universitaris han començat aquest migdia una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona a favor del dret a decidir i de la celebració diumenge vinent del referèndum d'autodeterminació, declarat il·legal pel Tribunal Constitucional.La marxa està convocada per la plataforma Universitats per la República, el portaveu de la qual, Jordi Vives, ha explicat a l'inici de la protesta que el seguiment de la vaga a totes les universitats catalanes està sent "massiu, incloses les universitats privades".La manifestació està encapçalada per una pancarta amb el lema "Que no ens suspenguin la democràcia" i els estudiants enarboren nombroses estelades, que també utilitzen per cobrir-se amb elles a tall de capa.En un ambient festiu i reivindicatiu, vigilat des de lluny per un important dispositiu de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, també exhibeixen pancartes amb lemes com "1-O volem votar" o "votem per ser lliures".Els organitzadors han anunciat que la manifestació canviarà el seu recorregut habitual i finalitzarà a la plaça d'Els Països Catalans, davant l'estació de Sants, per l'aportació simbòlica del nom de la plaça a la celebració del referèndum.La portaveu de la plataforma convocant, Marta Rosique, ha destacat que "el moviment estudiantil encapçala i és avantguarda en la reivindicació per poder votar l'1 d'octubre".