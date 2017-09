Experts de l'ONU sobre l'1-O: "Les autoritats espanyoles tenen la responsabilitat de respectar els drets que són essencials"

Dos experts independents de l’ONU han demanat avui moderació i "evitar actes violents" de qualsevol tipus davant del referèndum sobiranista convocat a Catalunya l’1 d’octubre i declarat il·legal pel Tribunal Constitucional. "Instem totes les parts a exercir la moderació més important i a evitar actes violents de qualsevol tipus en el context de les protestes pacífiques que es donin en els propers dies", van afirmar en un comunicat els relators David Kaye i Alfred de Zayas. Kaye és "relator sobre la promoció del dret a la llibertat d’opinió i expressió", i Alfred de Zayas s’encarrega de la "promoció d’un ordre internacional democràtic i equitatiu".



Els relators especials treballen de manera voluntària, no són personal de l’ONU i no perceben un salari per la seua tasca, pel que són independents de qualsevol govern o organització i actuen a títol individual.



Kaye i De Zayas indiquen en el comunicat que el 21 de setembre més de 4.000 agents de Policía van ser desplegats a la regió autònoma, amb una ordre del Govern d’"actuar en cas que se celebrés el referèndum il·legal". "Ens preocupa que aquesta ordre i la retòrica que l’acompanya puguin augmentar les tensions i el malestar social", subratllen els experts. Els relators han estat en contacte amb el Govern espanyol respecte a la situació a Catalunya.



Kaye i De Zayas van instar a més les autoritats espanyoles a garantir que les mesures adoptades de cara al referèndum "no interfereixin amb els drets fonamentals a la llibertat d’expressió, reunió i associació i participació pública".

"Independentment de la legalitat del referèndum, les autoritats espanyoles tenen la responsabilitat de respectar els drets que són essencials per a les societats democràtiques", afirmen els dos relators. Kaye i De Zayas afirmen que, des de l'auto del Tribunal Constitucional que va suspendre el referèndum el passat 7 de setembre, "centenars de milers de catalans han sortit al carrer per protestar". "Les tensions han augmentat, amb les autoritats registrant impremtes i confiscant materials electorals. Diversos llocs web relatius al referèndum han estat bloquejats i les reunions polítiques sobre això han cessat", indiquen amb referència al diàleg entre el Govern i la Generalitat. "Diferents personatges polítics han estat arrestats, mentre els dirigents de les protestes massives han estat acusats de sedició, un crim que comporta una pena màxima de 15 anys de presó", afegeixen. "Les mesures que estem presenciant són preocupants perquè semblen violar drets individuals fonamentals, limitant el flux d’informació pública i la possibilitat d’un debat obert en un moment crític per a la democràcia espanyola", assenyalen.



El passat 7 de setembre el Tribunal Constitucional va suspendre el referèndum a instàncies del Govern espanyol, que considera que aquesta consulta vulnera obertament l’Estatut català i la Constitució espanyola, "pretenent subvertir l’ordenació jurídica d’aplicació a Catalunya".



L’Executiu espanyol afirma també que les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya per realitzar aquest referèndum suposen un "incompliment manifest de sentències judicials", amb l’objectiu d’"imposar un projecte excloent que divideixi a la societat catalana".