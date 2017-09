La Guàrdia Urbana de Barcelona custodia les urnes de l'Estat per evitar el seu ús l'1-O

EFE Actualitzada 28/09/2017 a les 10:29

El dispostiu es mantindrà fins que es pugui garantir que el material no serà utilitzat durant el referèndum

© Agents de la Urbana de Barcelona custodien el magatzem on es troben urnes de l'Estat EFE

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha organitzat un dispositiu de custòdia de les urnes pertanyents a l’Estat per a convocatòries electorals, i que guarda l’ajuntament en un magatzem municipal, per evitar que puguin ser utilitzades en el referèndum convocat pel Govern l’1-O, suspès pel TC.



L’operatiu de la Guàrdia Urbana obeeix a l’ordre donada per la Fiscalia Superior de Catalunya a les policies locals de Catalunya perquè prenguin les "mesures oportunes" a fi d’impedir que el material electoral pertanyent a l’Estat, com urnes, pugui ser fet servir durant l’1-O.



En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, aquestes urnes es guarden en una nau del carrer Perú, on s’han dirigit els agents municipals per a les tasques de custòdia.



Aquest dispostiu es mantindrà fins que es pugui garantir que el material electoral no serà utilitzat durant l’1-O, segons han indicat a Efe fonts policials.