Puigdemont: "No poden precintar Catalunya fins l'1-O"

Puigdemont retuiteja un vídeo d’una impremta imprimint paperetes de l’1-O

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura que és "insostenible" pensar que "des d’avui i fins el proper dia 1 es pot precintar Catalunya", en al·lusió a les ordres judicials de clausurar tots els locals o edificis públics en els quals estigui previst que se celebrin votacions l’1-O.En una entrevista al digital, Puigdemont es pregunta, en aquest sentit "" I entén que "hauran d’acreditar una mica millor amb quina base jurídica estan fent aquest precinte general del país". Preguntat sobre com ha d’actuar un ciutadà català que es trobi amb un precinte policial al col·legi electoral, i si s’ha de saltar aquest precinte, Puigdemont assevera que "no recomanarem a ningú que faci cap acció de caràcter violent o d’un altre tipus". "Allà no ens trobaran. Sabem que existirà una provocació perquè es trenqui un moviment pacífic, convivencial, fins i tot irònic de vegades. No ho permetrem", ha insistit el president català.Malgrat les actuacions i ordres dels jutges, la Fiscalia i el Govern contra l’1-O, Puigdemont es mostra optimista sobre les possibilitats reals que diumenge es voti. "", diu el president, que encara reconeixent que "l’acció del Govern ha canviat algunes condicions, el que no ha canviat és la voluntat de la ciutadania de votar" i que "avui hi ha una majoria més llarga, més ampla de gent que vol votar que la que hi havia abans, fa un mes".Carles Puigdemont assevera que "els Mossos van a fer el seu treball" l’1-O, encara que indica que la seua prioritat i la de la resta de cossos i forces de seguretat de l’estat ha de ser "garantir la nostra seguretat", i opina que no creu que un "referèndum amenaci la seguretat de ningú".Justifica que el Govern apel·li a la proporcionalitat en l’ús de la força per part dels Mossos perquè "ho diu la llei" i en aquest punt assegura que celebrar un referèndum no és un delicte i que "no hi ha una amenaça a la seguretat". "Que em diguin exactament on és l’amenaça a la seguretat de convocar un referèndum, encara que sigui un referèndum sense acord amb l’Estat," rebla.assenyala que no és cap sorpresa perquè "és evident que a qualsevol Estat que avui se li pregunti sobre aquesta qüestió secundarà la posició d’Espanya". "La història de tots els processos anteriors diu el mateix. Cap país no ha reconegut 'avant la lettre' a un país que vol independitzar-se", però entén que després de l’1-O, si guanya el sí, "com a mínim, Europa haurà de deixar de mirar a un altre costat. I haurà de deixar de pensar que això és només un assumpte intern de l’Estat espanyol, i que és un assumpte europeu".Puigdemont reitera quei que només contempla "defensar el referèndum fins el final, amb totes les conseqüències" ja que "no retrocedirem ni un mil·límetre en el nostre compromís".El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha retuitejat aquest dimecres un vídeo en el qual es veu una impremta imprimint milers de paperetes del referèndum que el Govern vol celebrar diumenge vinent, 1 d’octubre. El vídeo, de mig minut, l’havia difós en un tuit Joan Maria Piqué, excap de premsa de l’expresident de la Generalitat Artur Mas, juntament amb el missatge: "Bon dia. Votarem"Puigdemont l’ha retuitejat al costat d’un missatge irònic en al·lusió a l’"operació Anubis", operació policial per frenar el referèndum de l’1-O: "Minerva contra Anubis". Minerva, en la mitologia romana, és la deessa de la saviesa, les arts i les tècniques de la guerra, mentre que Anubis és el déu de la mort a l’antic Egipte.