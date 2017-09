Artur Mas recorre la fiança de 5,2 milions pel 9N al·legant indefensió

Intenta així parar l’execució de la resolució del Tribunal de Comptes, que va donar a l’expresident català un termini de quinze dies per abonar aquesta quantia per evitar l’embargament dels seus béns

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha recorregut la fiança de 5,2 milions d’euros imposada pel Tribunal de Comptes per la desviació de diners públics per a la consulta del 9 de novembre de 2014 al·legant indefensió i irregularitats en la tramitació del procediment.

Amb aquest recurs, l’advocat de Mas, Rafael Entrena, intenta parar l’execució de la resolució del Tribunal de Comptes, que va donar a l’expresident català un termini de quinze dies per abonar aquesta quantia per evitar l’embargament dels seus béns.

A més de Mas, el recurs l’han presentat l’exconsellera Joana Ortega, per a qui el Tribunal ha estimat una responsabilitat de 0,8 milions d’euros, i Lluís Bertran, exsecretari general de Governació, i Josefina Valls, llavors directora de serveis aquest departament.

Aquests quatre implicats afronten una responsabilitat comptable per diversos conceptes per un import total de 5,52 milions d’euros.

El recurs exposa la "irregular" tramitació que en aquest procés han seguit les diligències preliminars i les actuacions prèvies, així com la "indefensió material" generada, la qual cosa afecta, segons l’advocat dels implicats, "a la validesa de tot l’actuat fins la data".

El lletrat argumenta que als seus representats no se’ls va notificar la fiança fins la seua citació en el Tribunal de Comptes, el passat dia 25, i encara que reconeix que això és ajustat a llei, recorda que "les lleis han de ser interpretades de la forma més favorable per a l’efectivitat dels drets fonamentals i de conformitat amb la Constitució".

"I l’esmentat principi no ha estat respectat en la tramitació de les expressades actuacions", assenyala el text del recurs, que parla de "total i manifesta indefensió" per part de Mas i els altres implicats en l’organització del 9N.

El lletrat també assegura que als afectats se’ls va impedir el dret a tenir coneixement de les actuacions i formular al·legacions i sol·licitar la pràctica de proves en defensa dels seus interessos.

Resulta així mateix "sorprenent", afegeix Rafael Entrena, la celeritat amb què es va efectuar la convocatòria per a la liquidació provisional, però "el més greu", afegeix, és que "tanta pressa en dur a terme la pràctica de l’esmentat tràmit ha portat a prescindir de la recepció de copiosa i fonamental documentació altament transcendent per emetre un judici fundat".

El Tribunal de Comptes imposa la fiança als acusats davant del suposat trencament a fons públics estatals que es va produir amb la convocatòria del 9N.

En aquest sentit, l’advocat considera improcedent reclamar la responsabilitat comptable per l’adquisició de 7.000 ordinadors per als centres d’ensenyament que es van utilitzar en la consulta.

El recurs assenyala que tals ordinadors formaven part de les necessitats recurrents del departament i "tots i cada un d’ells" estan sent utilitzats en centres públics.

En aquest punt, l’advocat demana anul·lar la liquidació provisional practicada i remuntar les actuacions fins el moment oportú a fi que la delegada instructora resolgui les al·legacions formulades per l’exconsellera de Educación Irene Rigau.

Això "no és en absolut fútil", ja que podria suposar una rebaixa de la fiança d’Artur Mas per import de més de 3 milions d’euros, que són els que es reclamen a Rigau per la compra dels ordinadors per al 9N.