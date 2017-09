“Catalunya, com Dinamarca”

Mas crida a Lleida a votar diumenge en massa i pacíficament || El Teatre Principal, de gom a gom amb l’acte final del PDeCAT

L’expresident Artur Mas va cridar ahir, en un Teatre Principal ple de gom a gom, a sortir a votar en massa i pacíficament aquest diumenge per decidir “el nostre futur” i per fer de Catalunya “una Dinamarca mediterrània”. Al míting final de campanya del PDeCAT a Lleida, Mas −que es va comparar irònicament amb Satanàs al presidir un “acte clandestí” al qual van assistir centenars de “delinqüents”−, va fer una crida a “no tenir por”, a no caure en provocacions durant la jornada festiva d’aquest diumenge. Artur Mas també va recordar que hi ha càrrecs electes disposats a sacrificar-se personalment per aconseguir la independència de Catalunya, “un camí que va començar a les urnes i als carrers i que acabarà també a les urnes i als carrers”.

Abans de la intervenció, el president de la Diputació i president provincial del partit, Joan Reñé, va fer també una crida a la participació aquest diumenge, a anar als col·legis electorals “amb un somriure” per aconseguir “el somni de la llibertat nacional”.



Reñé denuncia les agressions excepcionals des de Madrid i crida a votar l’1-O amb un somriure

Reñé va llançar un reconeixement als dinou alcaldes de Lleida i del Pirineu citats a declarar per la Fiscalia “per defensar el que els veïns els reclamen: poder votar”. Al míting també van intervenir Violant Cervera, diputada al Parlament, i Toni Postius, president del grup municipal a la Paeria i diputat al Congrés, que van titllar l’1-O de dia històric per omplir-lo de democràcia i independència.

Per la seua part, els assistents van interrompre els discursos polítics en diverses ocasions amb aplaudiments espontanis i càntics d’“independència”, “president” i, fins i tot, “Àngel Ros, dimissió” per no haver cedit espais electorals per a la celebració del referèndum.