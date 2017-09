El pacte contra la violència masclista inclou les mares de fills assassinats per la parella

Ha estat aprovat amb els vots de tots els grups excepte Units Podem i EH Bildu || Al Congrés va estar present Ruth Ortiz, els fills de la qual van morir en mans de la seua exparella, José Bretón

El pacte d’Estat contra la Violència de Gènere va sortir ahir del Parlament, amb el suport de tots els partits, excepte Units Podem i EH Bildu, que es van abstenir, i amb la novetat de considerar les mares de nens assassinats pels pares com a víctimes de violència de gènere. D’aquí a dos mesos, el pacte hauria d’estar ja en marxa, temps en què el Govern ha de traslladar-ne el contingut a les comunitats autònomes, ens locals, partits, Administració de Justícia, sindicats i associacions. En la sessió del Congrés va estar present Ruth Ortiz, la dona de Còrdova els fills de la qual van ser assassinats pel seu exmarit, José Bretón, i altres víctimes i dones d’associacions feministes, convidades, pel grup socialista. El PSOE va consensuar amb els grups la reforma de la llei integral perquè les mares de fills assassinats per les seues parelles siguin considerades víctimes de violència masclista.

A Ortiz es van dirigir alguns dels diputats que van intervenir a la sessió i fins i tot ho va fer la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que va qualificar el dia d’ahir d’històric. “Ruth, et vull dir que el Govern no dimitirà en la lluita contra la violència de gènere; és el nostre compromís i una qüestió d’Estat; per totes les Ruth d’Espanya, lluitarem contra aquesta xacra”, li va dir la ministra. Ortiz va dir sentir-se orgullosa per haver aconseguit unir els grups sobre aquesta mesura i va considerar el pacte com “un pas endavant, que s’haurà d’anar millorant”. Units Podem va justificar l’abstenció perquè el pacte “és de mínims, no és feminista i no soluciona el problema”.

Una de les noves mesures és l’ampliació de la definició de violència de gènere. Ja no es considerarà només l’exercida per parelles o exparelles, sinó tots els tipus de violència contra les dones incloses al Conveni d’Istanbul. La resta de mesures són preventives i judicials majoritàriament, com la supressió de l’atenuant de confessió i la de la reparació del dany; un pla d’acompanyament judicial personalitzat o no considerar únicament com a delicte lleu les injúries i calúmnies a través d’internet.

Per la seua banda, per a la presidenta de l’Associació de Dones Separades i Divorciades, Ana María del Campo, en aquest acord d’Estat “hi falten moltíssimes coses” i també va subratllar que els 1.000 milions d’euros compromesos per posar-lo en funcionament durant cinc anys suposen “una gota a l’oceà de la violència masclista”.

bilbao

Un home de 33 anys, veí de Sestao, va matar ahir a punyalades la seua dona, de 32 anys, a la localitat biscaïna i després es va suïcidar llançant-se al buit des de l’habitatge, segons va informar el departament de Seguretat del Govern Basc. El succés es va produir uns quinze minuts abans del migdia en un habitatge de la plaça dels Tres Consejos, a la part baixa del municipi de Sestao.

L’Ertzaina estudia com a principal hipòtesi que l’home va assassinar la seua esposa, estrangera, que presentava ferides per arma blanca, a l’habitatge i després es va llançar per la finestra. Al departament de Seguretat no li consten denúncies prèvies a la parella per violència masclista.

L’ajuntament de Sestao va convocar per avui una concentració de repulsa dels fets al migdia.

Segons el departament de Seguretat, l’Ertzaina va rebre diverses trucades de l’home des de l’interior del domicili i altres d’un familiar i quan van traslladar-se al lloc i van accedir a l’habitatge, van trobar la dona assassinada en un sofà. L’home ja s’havia llançat al buit. Algunes fonts policials van detallar que després de rebre aquestes trucades, agents de l’Ertzaina van anar al lloc i a l’exterior del pis i amb la porta d’accés tancada van parlar amb l’home, que estava a dins molt alterat, cridant que el perseguien i el volien matar. Segons aquestes fonts, en un moment donat es va fer un silenci i després de recórrer a la unitat especial del cos per tirar la porta d’entrada a terra, els ertzaines van trobar la dona apunyalada, mentre que l’home s’havia precipitat al buit. El succés va causar consternació entre els veïns dels difunts, que, en declaracions als mitjans, van qualificar el dia d’ahir com a “molt dur”.